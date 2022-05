Leerlingen OKAN Sint-Michiel op bezoek in woonzorgcentrum Vincenthove in Roeselare

Leerlingen van OKAN Sint-Michiel gingen op bezoek in het woonzorgcentrum Vincenthove.

De bewoners maakten kennis met de leerlingen en waren nieuwsgierig naar hun nationaliteit, achtergrond etc. De leerlingen leerden luid en duidelijk spreken en genoten van het contact en de wandeling. Sommige leerlingen verwoordden dat ze hun grootouders in hun thuisland misten. De uitstap is voor herhaling vatbaar, zo klinkt het.