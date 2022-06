Leerlingen Lyceum rijgen prijzen aaneen

Drie leerlingen van het Lyceum scoorden opnieuw zeer hoog in wedstrijden. Na Junior Journalist, Kangoeroewedstrijd was het nu aan een uitverkoren voor de The Big Challenge.

“Enkele maanden geleden bleek dat de nationale winnaar van de schrijfwedstrijd Junior Journalist 2022 in onze school les volgt”, zegt directeur Hilde Uytterschaut. “Vorige maand waren er uitzonderlijk hoge scores bij enkele Lyceumleerlingen voor de Kangoeroewedstrijd wiskunde. En nu is een leerling van onze school uitgeroepen tot winnaar van heel de Benelux, van de wedstrijd ‘The Big Challenge’ voor het 1ste jaar secundair. De laatste maanden wordt veel gesproken en geschreven over een dalende onderwijskwaliteit in Vlaanderen, iets dat ons bedroefd en bezorgd maakt. We zijn dan ook bijzonder fier dat we met deze mooie resultaten van enkele van onze leerlingen toch ook wel een positief signaal over de onderwijskwaliteit van onze school het Lyceum en onze scholengemeenschap SMSI kunnen geven.”

Winnaar Benelux

“The Big Challenge is een wedstrijd waarin tal van leerlingen van verschillende scholen in België, Nederland en Luxemburg het tegen elkaar opnemen om hun kennis van de Engelse taal en cultuur te etaleren. Leerlingen strijden met leerlingen van hun eigen leerjaar om een zo hoog mogelijke score te halen. We kondigen met trots aan dat Bas Mestdagh (1ste jaar Moderne talen & Wetenschappen) de hoogste score in de Benelux behaalde voor het eerste middelbaar. Uit de 1.974 deelnemers van het eerste middelbaar haalde hij een score van 345/350 en kroonde zichzelf tot winnaar van de Benelux! Hij won op die manier een mooie beker, een tablet en tal van andere prijzen. Voor onze tweedejaars behaalden Lotte Delva (2de jaar Latijn) en Juliette Stols (2de jaar Grieks-Latijn) beiden met 331,25/350 de hoogste score van de school. Ze haalden allebei de 8e plaats uit de 3.094 deelnemers voor het tweede jaar. Ook een straffe prestatie. Als school zijn we bijzonder trots op die prestaties.” (EG)