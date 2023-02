Leerlingen Heilige familie in Ieper ontwerpen banners naar aanleiding van Valentijn

Dit jaar pakken Stad Ieper en de vzw Centrummanagement Ieper voor het eerst uit met nieuwe banners in de winkelstraten naar aanleiding van Valentijn. Vier leerlingen van het zesde jaar Etalage en Standendecoratie van de Heilige Familie ontwierpen banners met een romantische slogan.

“We kunnen er niet naast kijken dat Ieper te veel te maken krijgt met leegstand”, vertellen Jan Guillemont en Patrick Vandenbussche van vzw Centrummanagement Ieper. “De Boterstraat is een van de belangrijkste winkelstraten in Ieper. Momenteel staan er negen panden leeg, grotendeels door verbouwingen. Met een beperkt budget roeien we met de riemen die we hebben. We doen er alles aan om de sfeerschepping en de beleving in de Ieperse winkelstraten te verbeteren. Het is natuurlijk gemakkelijk om kritiek te spuien, maar wie niets doet blijft ter plaatse trappelen.”

Kernwinkelgebied

Sinds een aantal jaar wordt meer ingezet op het aankleden van het kernwinkelgebied. “We denken bijvoorbeeld aan de welkompoorten, de vernieuwde kerstverlichting, de wielertruitjes voor Gent-Wevelgem die vanaf 22 februari terug in het straatbeeld zullen te zien zijn en de Ieperse uitspraken die de aandacht trokken. Voor het ontwerpen van de spandoeken rond Valentijn werd in de loop van vorig schooljaar contact opgenomen met de Heilige Familie, met wie in het verleden al werd samengewerkt. De taak voor de opmaak van de overspanningen werd opgenomen door de leerlingen van het toenmalige vijfde jaar Etalage en Standendecoratie die nu dus in het zesde jaar zitten.”

Romantische banners

Valentijnsdag is een ideale gelegenheid om winkelen te promoten. Wie in Ieper wandelt, zal de banners zeker opmerken. Onder de deskundige leiding van leerkracht Dimitry Ramaut werden de banners met het virtueel tekenprogramma ‘Illustrator’ ontworpen. In de omgeving van Het Vleeshuis, in de Rijselstraat, de Tempestraat, de Boterstraat en de Menenpoort trekken de banners van leerlingen Jade Delcambre, Switlana Borry, Jules Bourry en Emma Vanthournout zeker de aandacht. En weet dat schoppen de beste remedie is tegen een slechte dag, zeker met Valentijn.