Leerlingen Heilige Familie geven inkom De Lork een update

De leerlingen van het zesde jaar decoratie en het zevende jaar winkeldecoratie van de Heilige Familie in Ieper toverden de inkomhal van De Lork in Kemmel om tot een vernieuwde frisse ruimte. “De inkom was nog origineel uit de jaren 80 en kon dus wel een update gebruiken”, aldus burgemeester Wieland De Meyer, die centrumverantwoordelijke is van De Lork. De leerlingen decoratie maakten vorig jaar hun eigen ontwerpen en kleurstudie om de inkom hedendaags in te richten. “Daaruit werd een definitief ontwerp gekozen. De afgelopen week werkten de tien leerlingen het ontwerp ook in realiteit uit. De nieuwe entree is meteen een mooi uithangbord van de richtingen decoratie binnen de Heilige Familie.” (MDN/foto EF)