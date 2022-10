Leerlingen hangen weefwerkjes op langs Krikrakparcours in Brugge

Op zaterdag 5 november en zondag 6 november vindt het gratis familiefestival Krikrak voor de zevende keer plaats in Brugge. Het Concertgebouw, het Gruuthusemuseum, de Stadsschouwburg en House of Time worden dan vier bruisende speelplekken waar kinderen met al hun zintuigen cultuur kunnen beleven.

Om families de weg te wijzen naar al dat cultuurplezier en om hen nu al warm te maken voor Krikrak, worden de vier speelplekken vanaf dinsdag 25 oktober tot na het Krikrakweekend met elkaar verbonden door kleurrijke weefwerkjes.

Palen, bomen, balustrades en gevellampen worden over een afstand van drie kilometer speels en kleurrijk aangekleed met weefwerkjes waar 750 kinderen uit 36 klassen van 18 Brugse scholen sinds september aan geweven hebben.

In samenwerking met Lappie Lapstok werden in september knutselpakketten in de scholen verdeeld. In elk pakket zaten instructies, materiaal en inspiratie om met kippengaas en gerecycleerde stukjes touw kleurrijke patronen te weven.

Dinsdagvoormiddag hingen leerlingen van de Stedelijke Basisschool ‘De Geluksvogel’ samen met hun leraren en schepenen Franky Demon, Nico Blontrock, Jasper Pillen en Pablo Annys hun werkjes op in Hof Arents.

“Drie kilometer, dat is een flinke afstand. Ik heb het nagekeken en dat is exact de afstand tussen jullie school en de Brugse Markt. Er is dus al heel wat geweven, maar het houdt daarmee niet op. Tijdens het festival wordt het allerlaatste stukje van de route geweven, een groot wandtapijt op het Gruuthuseplein. Vandaag openen we hier officieel de route en over een tiental dagen hoop ik dat heel veel kinderen met al hun zintuigen zullen komen genieten op de vier Brugse speelplekken”, aldus schepen Franky Demon, voorzitter van Brugge Plus. (PD)