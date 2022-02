Leerlingen grootkeuken in Oostende maken wintersoep met voedseloverschotten

De leerlingen van de opleiding tot grootkeukenmedewerker van het SBSO Aan Zee koken voortaan tweewekelijks 80 liter soep. Die wordt bedeeld aan daklozen, de sociale kruidenier en het CAW.

“In onze opleiding tot grootkeukenmedewerker zijn er 28 leerlingen, verdeeld over verschillende opleidingsniveaus. Elke week zijn er heel wat praktijklessen in onze moderne keuken. De leerlingen koken voor de andere leerlingen op school maar ze snijden meer groenten dan we zelf kunnen verwerken”, weet directeur Ann van Riet van SBSO Aan Zee, de school voor buitengewoon secundair onderwijs in de Maurits Sabbestraat. De school stapt in bij Foodsavers regio Middenkust, een voedselverdeelplatform dat verschillende manieren zoekt om de overschotten te herverdelen.

Armoede bespreekbaar maken

“Tweewekelijks koken we 80 liter soep waarmee we als school ons engagement tonen. De leerlingen zijn echt gemotiveerd om te koken voor mensen die het minder hebben”, zegt Van Riet. Oostende stuurt de verdeling aan. Schepen voor Welzijn Natacha Waldmann (Groen) : “Armoedebestrijding is een prioriteit. Bewustmaking, ook bij jongeren, is een belangrijke stap. Het is goed dat armoede als thema bespreekbaar wordt op school. Maar dit is ook een heel concreet project waar ze mensen mee helpen. De soep gaat naar het inloopcentrum van het CAW, de sociale kruidenier de Antenne en de vzw Jakoeboe. In de ontmoetingsruimtes van deze organisaties wordt de soep aangeboden. Ook in ons eigen Doorgroeihuis voor dak- en thuislozen wordt deze soep gegeten. We hopen dat er meer dergelijke initiatieven komen.”