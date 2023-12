Leerlingen gratis naar commandobunker?

N-VA Heuvelland stelde op de gemeenteraad voor om de lagereschoolkinderen van Heuvelland gratis toegang te geven tot de commandobunker in Kemmel. “De maximumfactuur in het onderwijs zet een rem op dergelijke uitstappen”, stelt raadslid Ivo Fonteyne.

Sites als de commandobunker in Kemmel of Bayernwald in Wijtschate zijn voor de kinderen van de lagere scholen interessante plaatsen om te bezoeken. “We hebben alle lagere scholen van Heuvelland gecontacteerd in dat verband en er blijkt inderdaad dat het niet evident is om zelf die uitstappen te bekostigen gezien de maximumfactuur”, stelt Ivo Fonteyne. “Vandaar ons voorstel om voor de tweede en derde graad die bezoeken gratis aan te bieden vanuit de gemeente. Dergelijke maatregel zou de educatieve waarde van de sites benadrukken en de interesse van de leerlingen voor de lokale geschiedenis stimuleren en aan de commandobunker en Bayernwald meer zichtbaarheid en bekendheid geven, wat kan leiden tot meer bezoekers en inkomsten op lange termijn voor de gemeente Heuvelland. Ik hoop dat Heuvelland zich profileert als een gemeente die investeert in erfgoed en onderwijs, en die de banden tussen de scholen en de lokale gemeenschap versterkt.”

Vervoersproblemen

De kosten voor de gemeente zouden bestaan uit het compenseren van de gederfde inkomsten voor de bunker en de loopgraven, en het voorzien van gidsen voor de schoolbezoeken. “Navraag leert ons dat het gaat over ongeveer 250 leerlingen. Tickets voor de bunker kosten 1,50 euro per kind, voor Bayernwald betalen kinderen 2 euro. Dit zou dus neerkomen op in totaal 4 à 500 euro voor de inkomgelden en de gidsbeurten.”

Als bevoegd schepen reageerde Bart Vanaccker (Gemeentebelangen) positief op het voorstel, maar had wel een paar kanttekeningen. “De tickets voor de bovenvermelde sites zijn niet de grote zorg van de directies, maar wel het vervoer. Wat Bayernwald betreft is de toegang voor de leerlingen van onze basisscholen trouwens al gratis. Over de commandobunker kunnen we geen beslissing nemen aangezien het gaat over een site van War Heritage Institute. Wij staan enkel in voor het onthaal en ticketverkoop. Maar aangezien we goede contacten hebben met WHI kunnen we zeker praten over een tegemoetkoming.”

Bart Vanacker gaf ook nog mee dat per dorp en in samenwerking met de feestcomités alle inwoners gratis werden uitgenodigd voor een bezoek aan de commandobunker. Verder verwees de schepen ook naar de scholengids die elke school in de bus krijgt. “Daarin staan naast een opsomming van de bestaande sites ook links naar didactisch materiaal omtrent deze historische plaatsen.” (MDN)