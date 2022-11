Leerlingen Futurascholen maken documentaire over Meens ereburger Serge Berten

De op 13 juli 1952 geboren Menenaar Serge Berten verdween op 19 januari 1982 in Guatemala. De scheutist hielp arme Guatemalteekse boeren die in slechte omstandigheden tewerkgesteld werden op plantages van grootgrondbezitters. In 1982 werd hij hoogstwaarschijnlijk ontvoerd en sindsdien ontbreekt elk spoor van de man.

De 50-plussers uit Menen kennen dit verhaal als geen ander. Om de jeugd alsook kennis te laten maken met dit verhaal, beslisten zeven jonge leerlingen van Futurascholen in Menen om daar een documentaire van te maken.

Onuitwisbaar blad geschiedenis

“Menen heeft een Serge Bertenpark waar heel wat jongeren komen maar er zijn er maar weinig die hem echt kennen of die weten wat hij precies gedaan heeft. Wij wilden met deze documentaire daar verandering in brengen”, weet Uma Berqui.

De leerlingen volgen lessen journalistiek in de 2de en de 3de graad van het middelbaar en binnen de Futurascholen hebben ze talentenmodules waaruit gekozen kan worden. “In de talentenmodule journalistiek kozen we dus unaniem voor een documentaire rond Serge Berten omdat dit toch wel een onuitwisbaar blad geschiedenis is van onze stad”, zegt Yana Desloovere.

Originele muziek uit Duitsland

“We gingen er eerst van uit om een docu van 10 minuten te maken maar na 3 à 4 uur gefilmd te hebben, opteerden we voor een langere documentaire van 30 minuten”, aldus Wiebe Libert.

“We hebben ook heel wat ondersteuning gekregen van de school, de directie alsook het CC de Steiger waar we de filmapparatuur mochten gebruiken. Zo konden we ook droneshots maken en we hebben zelf originele muziek laten maken in Duitsland voor deze documentaire”, vertelt Jelle Pictoor.

Ereburgerschap

In 2021 besliste de stad Menen om Serge Berten postuum het ereburgerschap toe te kennen. Menen kent het ereburgerschap toe aan (gewezen) burgers van de stad die door een bijzondere verdienste aan de stad een Vlaamse, nationale of internationale uitstraling hebben gegeven. Dit ereburgerschap zal officieel uitgereikt worden vrijdag 26 november in het CC De Steiger.

Deze jonge journalisten in spe nodigen die dag dan ook iedereen uit om in première de documentaire 1982 te bekijken tijdens de toekenning van Serges ereburgerschap. “De docu zal later ook nog te bekijken zijn op het net en in een latere datum zal er nog gezorgd worden voor een Spaanse ondertiteling”, zegt Xander Andries.

Weinig middelen

“Door dit te mogen doen, hebben we niet alleen de man achter het Serge Bertenpark leren kennen, maar hebben we ook mogen proeven van het maken van een docu”, aldus Nina Sterckx.

“Ik heb al eens mogen proeven van deze zeer geslaagde docu en ik ben heel trots op het resultaat en van het werk, vooral omdat dit toch wel met weinig middelen tot stand is gekomen. Proficiat”, besluit directeur Els Poublon. (Nicolas Verhaeghe)