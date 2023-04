Leerlingen en leraren Sint-Leo Hemelsdaele in Brugge steunen met verschillende acties slachtoffers aardbeving in Turkije en Syrië

Donderdag 27 april was geen schooldag als alle andere voor de leerlingen en personeelsleden van Sint-Leo Hemelsdaele in Brugge. Er was heel wat animo op de speelplaats, want de acties voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië werden die dag afgesloten.

In de loop van maart en april organiseerde een groep leraars en leerlingen van de school verschillende acties om een flinke som geld te kunnen overmaken aan het consortium 12-12. “Daar hadden we minstens twee goede redenen voor”, vertelt Bart Bernaert, één van de leraren van het organiserend comité. “Ten eerste geven wij om alle mensen, waar ze ook wonen. Ten tweede zijn enkele leerlingen van onze school persoonlijk getroffen door de ramp: ze verloren familieleden, soms op een vreselijke manier. Dan kan je als school niet onbewogen toezien. Dan moét je actie ondernemen.”

En zo gebeurde het dat een groep van een vijftiental mensen aan de slag ging. Er kwamen snel veel plannen en een aantal ervan werden ook uitgevoerd.

Verkoop en zoektocht

De eerste actie was een heel succesvolle verkoop van lekkernijen (onder andere Turkse baklava). De pakjes met lekkers kwamen precies op tijd voor de periode van Pasen en vonden dus heel veel afnemers. Daarna volgden een enthousiaste verkoop van Wereldwinkel-producten, een vrolijke basketbalwedstrijd en een heerlijke maaltijd met croque-monsieurs.

Vandaag werden de activiteiten afgesloten met een zoektocht op een landkaart van Turkije en Syrië, die vooral hilariteit opleverde. Ook een ‘veiling van leraars’ stond op het programma. Bij opbod kon iedereen, leraar of leerling, bieden op leuke activiteiten, waarbij leraars zich gratis aanboden als dj, kok, gids, pizzabakker, verzorger, dansleraar, quizmaster of animator.

2.500 euro

Alle acties samen leverden ruim 2.500 euro op. Dat bedrag gaat integraal naar het consortium 12-12. “We zijn blij en trots dat we ons steentje hebben bijgedragen. Onze leerlingen en leraars toonden met deze acties waar onderwijs écht om gaat”, besluit Bart Bernaert. (PDC)