Leerlingen en leerkrachten Lyceum brachten al ruim 6.000 euro bijeen: LOVV Cup voor Warmste Week

In RHIZO campus Lyceum Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen (LOVV) in Kortrijk werd de LOVV Cup georganiseerd op het voorplein van de school. Stéphan Tanganagba, een van de drie ambassadeurs van De Warmste Week dit jaar, kwam het totnogtoe ingezamelde bedrag in ontvangst nemen.

‘Kunnen zijn wie je bent’, dat is het thema van de Warmste Week dit jaar. “Er werd een aantal doelbewuste projecten ingediend binnen dit thema die dit jaar door De Warmste Week zullen gesteund worden”, duidt Stéphan Tanganagba, die dit jaar samen met Ketnetwrapster en Studio Brussel-presentatrice Gloria Monserez en Kawtar Ehlalouch, presentatrice bij MNM, ambassadeur is van de Warmste Week.

Stéphan werd bekend door zijn medewerking aan Iedereen Beroemd bij VRT de voorbije drie jaar. “Zo ben ik bij de VRT gekomen”, vertelt hij. Stéphan groeide op in Kortrijk en woont er nog altijd. Hij liep er school in Lyceum Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen. “Ik had gezien dat mijn oude school de LOVV Cup organiseerde ten voordele van de Warmste Week en daar was ik graag bij geweest

“Samen met enkele leerkrachten keken we wat we konden doen om geld in te zamelen”, vertelt Marjan Goemaere van RHIZO van LOVV. “Leerkracht Mathias Piceu runt in bijberoep de zaak Company Games en stelde een tot sportzaal omgebouwde container ter beschikking van de school.”

Dat jongeren centraal staan, was een reden om extra hard in te zetten op De Warmste Week

Elk van de bijna 30 klassen in de school lieten een jongen en een meisje een zevenkamp uitwerken in de container. De sportdisciplines waren onder meer lopen, fietsen, minigolf, monkey bar en darts. Dit gebeurde dinsdag, woensdag en donderdag. De winnaars hiervan worden vrijdag bekendgemaakt. Er namen ook leerkrachten aan deel.

“Ook de creatievelingen kwamen aan bod door een affiche te maken met een foto van de twee deelnemers uit hun klas. De ondernemende leerlingen gingen dan weer op zoek naar zoveel mogelijk budgetten. De klas die de meeste sponsoring bij elkaar krijgt, mag nog een attentie verwachten.”

Daarnaast gaat men in RHIZO LOVV met de leerlingen in dialoog over het thema van De Warmste Week. “Dat jongeren dit jaar centraal staan, was voor onze school uiteraard een reden om extra hard in te zetten op De Warmste Week”, luidt het bij de directie.

Actie loopt verder

Bij het bezoek van Stéphan Tanganagba donderdag werd al een voorlopige cheque uitgereikt. Het ingezamelde bedrag is ondertussen opgelopen tot 6.144,90 euro.

Het team leerkrachten dat de LOVV Cup uitwerkte, bestaat naast Marjan en Mathias nog uit Iris Van Den Bogaerde, Veerle Dendoncker en Hélène Windels. De actie steunen, kan nog altijd door een bijdrage te storten op het rekeningnummer BE60 7384 2890 0070. Dat gebeurt bij voorkeur met de vermelding ‘DWW LOVV Cup’. (ED)