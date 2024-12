Leerlingen De Zonnetuin verrassen bewoners WZC Van Zuylen

Juf Lisa en juf Louise, leerkrachten van het eerste leerjaar van basisschool De Zonnetuin in Sint-Kruis, bedachten een schitterend initiatief om het het thema ‘eenzaamheid’ van De Warmste Week een heel concrete invulling te geven. Op woensdag 18 december brachten ze samen met hun leerlingen een bezoek aan woonzorgcentrum Van Zuylen in Sint-Kruis.De kinderen hadden elk een mooi ingekleurde tekening mee die ze, na een korte rondleiding in de instelling, aan verschillende bewonders overhandigden. Zo wilden ze de eenzaamheid van alleenstaanden en oudere mensen in deze eindejaarsperiode doorbreken. Een initiatief dat door de bewoners sterk geapprecieerd werd. (PDC)