Leerlingen De Vlinder leven zich uit op apenparcours

Al geruime tijd kunnen de leerlingen van BLO-school De Vlinder in Tielt zich uitleven op het apenparcours dat net naast het schoolgebouw werd gerealiseerd. Een mooi project van de gemotiveerde oudervereniging die actief is in de school.

Hoewel het parcours ondertussen al uitvoerig getest werd door de leerlingen liet de officiële inhuldiging door de geldende coronabeperkingen even op zich wachten. De laatste bijeenkomst van de oudervereniging van dit schooljaar werd uiteindelijk de uitgelezen kans hiervoor. Er werden ook enkele (oud-)leden van de vereniging uitgezwaaid.

“Het apenparcours is niet alleen een mooi sponsorproject van de oudervereniging, het is ook de bekroning van het werk van een aantal jaar ver”, aldus directeur Tony Lambrecht. “Meteen ook een pluim voor de bedenkers van dit mooi concept, de werkgroep speelplaats en de uitvoerders ervan.”

“Het is niet enkel een pronkstuk van groen op school brengen en van avontuurlijk spelen, het is ook een sterk staaltje inventiviteit dat aantoont dat we in onze infrastructuur- en capaciteitsproblematiek meesters zijn geworden in het benutten van elke vierkante centimeter ruimte en het is symbolisch wel straf om hiermee vast te stellen dat er tegenwoordig elke dag rondom de school gespeeld worden.” (WME)