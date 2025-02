Leerlingen De Vlam schenken 801 euro aan oncologisch dagziekenhuis

Begin deze week kreeg het Jan Yperman Ziekenhuis bijzonder bezoek. Leerlingen van het zesde leerjaar van Vrije School De Vlam in Vlamertinge overhandigden met trots een cheque van 801,30 euro aan het oncologisch dagziekenhuis. Dit bedrag werd ingezameld via een zelf georganiseerde rommelmarkt. De schenking ondersteunt de ‘us-momentjes’, laagdrempelige infosessies en workshops die kankerpatiënten niet alleen informeren, maar ook ontspanning en verbondenheid bieden. De leerlingen woonden een sessie over aromatherapie bij, verzorgd door Natalie Vandenbussche. De patiënten ontdekten hoe kruiden en planten hun welzijn kunnen bevorderen, gevolgd door een gezellige babbel met koffie en gebak. (foto EF)