Leerlingen conservatorium vierden gedichtendag

Gedichtendag 2022 stond onlangs op het programma. Ook in Avelgem, waar de leerlingen van het conservatorium iedereen op een poëtische voorstelling in Spikkerelle trakteerden.

Ook dit jaar zorgden de leerlingen van het conservatorium in Avelgem voor een poëtische voorstelling in Spikkerelle. Samen met enkele enthousiaste leerkrachten zorgden ze voor een gloednieuw thema: natuur. Brandon Calluy, een leerkracht, poëet en schrijver, was een van de drijvende krachten achter de voorstelling. “Het thema van de voorstelling was dit jaar natuur. We zijn met drie leerkrachten, en we mochten alle drie ons eigen ding doen rond dit thema. Ik koos voor jungle in de achtertuin. Zelf stond ik vooral in voor de regie, zorgde ik voor het decor en natuurlijk voor het begeleiden van mijn leerlingen. We waren al begonnen na de herfstvakantie, dus we waren goed voorbereid.”

Paplepel

Brandon is naast leerkracht ook zelf praktiserend schrijver en dichter. “Ik schrijf voornamelijk gedichten en theaterstukken. Ik integreer graag poëzie in mijn lessen, want ik vind het belangrijk dat mijn leerlingen de schoonheid zien in lezen en woorden. Diezelfde schoonheid leerde ik ontdekken in de auto richting onze vakantiebestemming toen ik klein was. Mijn ouders zijn namelijk grote fan van kleinkunst, en verafgoodden de muziek van een Nederlandse protestzanger als Boudewijn de Groot.”

“De grote namen Mijn moeder kon het niet genoeg benadrukken hoe mooi die teksten wel niet waren. Ook ging ik vanaf mijn achtste zélf naar het conservatorium waar ik leerde hoe ik die teksten moest interpreteren. Ik kreeg de liefde voor de Nederlandse taal dus al met de paplepel mee.”

Wie ook de taal met de paplepel meekrijgt, is Emma Ernalsteen, een van de leerlingen uit het conservatorium. Zij is 16 jaar oud en studeert Latijn moderne talen. Als bezige bij is theater écht haar ding. Zo houdt ze ervan om in de huid te kruipen van een fictief personage, de mensen te laten lachen en om een voorstelling met succes te kunnen afronden. “Het optreden kan ik in één woord omschrijven als nostalgie. Gedichtendag wordt ieder jaar gevierd door jong en oud. Het is bijna een traditie. Hoewel ik weinig poëzie lees of er niet immens van hou, heeft het toch een speciale plaats in mijn leven. Ieder jaar denk ik dan terug aan de andere jaren en de andere voorstellingen.” (Merel Lechene)