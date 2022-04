Leerlingen College Waregem zamelen spullen in voor Oekraïense vluchtelingen

De Sint-Paulusschool Campus College zamelde op vrijdag 1 april een heleboel voeding en hulpgoederen in om Oekraïners op de vlucht bij te staan. De leerlingen hielpen daarbij de actie in goede banen leiden. Binnenkort zal het bedrijf Soenen Hendrik uit Izegem de spullen naar Oekraïne brengen.

De Russische invasie en de barre omstandigheden waarin de inwoners van Oekraïne moeten leven, laten niemand onberoerd. Het nieuws raakt zowel groot als klein en dat valt op in de middelbare scholen. Het personeel ontvangt er namelijk heel wat vragen van hun leerlingen over het conflict.

De leerkrachten proberen die zo goed mogelijk te beantwoorden en beslisten onlangs om zelf de handen uit de mouwen te steken om de oorlogsslachtoffers te steunen.

Grote inzamelactie

Op vrijdag 1 april werd er op de campus een grote inzamelactie georganiseerd. “Via een vriendin die een bedrijf in Oekraïne heeft, wisten we goed welke noden de inwoners daar hebben”, vertelt Mieke Remmerie. “We zamelen droge voeding, conserven, medicijnen, verbanden, schoenen, matrassen, dekens en kleding in.”

Heel wat leerlingen wilden hun steentje bijdragen en hielpen de inzamelactie in goede banen leiden. “We hebben verschillende shifts opgesteld zodat iedereen een taak had. Naast de eigen leerkrachten kwamen zelfs enkele oud-collega’s helpen.”

In totaal had het personeel 150 lege dozen voorzien. Men had in de namiddag een grote toestroom verwacht bij het ophalen van de rapporten maar reeds tegen de middag zaten bijna alle boxen vol. “Het was een enorm succes”, zegt Mieke. “Een leerling uit het tweede jaar met familie in Kiev heeft de dozen voorzien van de correctie Oekraïense vertaling. Zo weet men ter plaatse meteen wat erin zit.”

De Firma Soenen Hendrik uit Izegem brengt de hulpgoederen nadien tot in Denhy en Zolotonosha waar veel Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen.

(LV)