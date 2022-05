Leerlingen CLW maken snoezelboxen voor Skiver

Leerlingen van het CLW (Centrum Leren en Werken) uit Kortrijk werken in het kader van DURF2030 aan snoezelboxen voor Skiver, een jeugdbeweging voor jongeren met een beperking in Lauwe.

An Zellmaekers, die leerkracht is bij CLW Kortrijk, werkt graag projecten uit. “Die zijn waardevol naast de theorielessen”, zegt ze. “Op sociale media zag ik dat er in Lauwe een jeugdbeweging zou opstarten voor jongeren met een beperking. “Skiver is de naam van de jeugdbeweging en staat voor Samen Kinderen VERbinden. Ik nam contact met de hoofdleidster en polste eens naar de noden. Snoezelmateriaal was iets wat bij Skiver nog nodig bleek.”

Op school wou An een project uitwerken om bruikbaar snoezelmateriaal maken voor Skiver. “Ik diende het project in bij DURF2030 van Stad Kortrijk en we krijgen hiervoor 2.000 sponsoring.”

Boxen

An liet boxen maken bij TiDee en liet het logo van de school er in branden en probeert verder met zoveel mogelijk wegwerpmateriaal te werken. “Het logo van Skiver zal op de bovenkant geschilderd worden. We volgden met onze leerlingen een workshop ij Villa iMagina om ons wat meer thuis te voelen in het maken van snoezelmateriaal en werken de boxen nu uit met dergelijk materiaal.”

Er werd ook bij Skiver gevraagd of er bepaalde snoezelmaterialen zijn die ze echt nodig hebben. Zo zal er een blacklight lamp aangekocht worden.

“Ze vroegen ook muziekinstrumenten, maar die zullen we proberen zelf te maken. Wat niet kan zelf gemaakt worden zullen we aankopen.”

Overheadprojector

De leiding van Skiver kwam eind maart al een kijkje nemen. “Ze waren overdonderd door het zien van de vele boxen, ze hadden één doos met materialen verwacht.”

Elke box kreeg een eigen invulling met geluid, voelzakken, een overheadprojector om te projecteren op de muur, een voeldeken, knuffels…

An wil alvast de volgende jaren verder werken met leerlingen aan die boxen, met nieuwe invulling en andere materialen. (ED)