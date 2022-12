Leerlingen basisschool Sint-Jan Berchmans zetten Feesteworp in de kijker met reportage: “Iemand interviewen is echt spannend!”

De drie klassen van het vijfde leerjaar van de Sint-Jan Berchmansbasisschool maakten de afgelopen weken elk een korte reportage over de Feesteworp. Via deze weg willen ze de Avelgemnaar kennis laten maken met wat er achter de schermen gebeurt van de organisatie, wat de organisatie bedoelde met het thema van de Feesteworp dit jaar en wat de geschiedenis is van de traditie.

Het vijfde leerjaar van de Sint-Jan Berchmans basischool in Avelgem ontpopte zich dit jaar tot echte erfgoedreporters. Elke klas maakte een korte reportage over de Feesteworp. Zo ontdekten ze zelf de lokale erfgoedtraditie van de Feesteworp. Het project was een initiatief van Zuidwest. Ze werkten hiervoor niet enkel samen met het vijfde leerjaar van de Sint-Jan Berchmansbasisschool, maar ook met Medialab Quindo. Quindo stond in voor de praktische begeleiding van de leerlingen, bijvoorbeeld bij het afnemen van interviews. Zuidwest liet de leerlingen kennismaken met de lokale erfgoedtraditie van de Feesteworp en haar geschiedenis.

De drie klassen van het vijfde leerjaar maken elk een reportage met een andere insteek. Klas 5A brengt het publiek achter de schermen van de Feesteworp en toont welke voorbereiding er nodig is voor het tweejaarlijkse evenement. Klas 5B focust op de editie van dit jaar met als thema ‘The roaring twenties’ en klas 5C belicht de geschiedenis van de Feesteworp. Om de reportage te maken interviewden de leerlingen niet enkel leden van het feesteworpcomité, maar ook bezoekers, vrijwilligers van de Feesteworp en Jeugdhuis KRAK dat al vaak deelnam met een wagen aan de feesteworpstoet.

Leuke ervaring

De drie klassen staan te popelen om hun resultaat voor te stellen voor publiek. Op donderdag 22 december presenteren ze hun reportages in Spikerelle in Avelgem vanaf 16.30 uur . Over het algemeen vonden de leerlingen het een leuke ervaring, maar het liep niet altijd van een leien dakje. “Ik vond het heel spannend om een vreemd persoon te interviewen”, reageert Ambar Shahzadi van het vijfde leerjaar. Haar klasgenoot Mathis Van Der Meersch beaamt dit. “Ik heb ontdekt dat een filmpje maken niet vanzelfsprekend is, er kruipt veel werk in”, klinkt het dan weer bij Anna Delrue. Er kan gesteld worden dat de leerlingen er anoniem van overtuigd zijn dat dit een leerrijk project was. Ze kijken er dan ook vol trots naar uit om hun werk te laten zien.