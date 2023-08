Leerkrachtenechtpaar Johny en Nicole viert gouden jubileum

Johny Casaert en Nicole Vanhee uit de Blijhofstraat werden in het gemeentehuis officieel ontvangen naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum.

Johny Casaert is een geboren en getogen Oostrozebekenaar die het levenslicht zag op 26 september 1950. Hij groeide op binnen een gezin met twee kinderen. Na de lagere school volgde Johny een opleiding van industrieel ingenieur. Eenmaal die studies afgerond werkte hij nog een tweetal jaar in de privé om daarna over te stappen naar het onderwijs. Hij kwam terecht in het VTI van Izegem waar hij instond voor de technische vakken. De laatste jaren van zijn onderwijsloopbaan vervulde hij ook de functie van adjunct-directeur.

Caravan

“Ik moet bekennen dat ik mijn job in het onderwijs steeds met veel liefde en goesting gedaan heb.” Of er nu nog tijd is voor een leuke hobby? “Samen met mijn vrouw gaan we geregeld op reis met de caravan. Er wordt ook tijd gemaakt voor fietsen en wandelen. Zelfs muziekspelen was aan mij besteed. Vroeger maakte ik deel uit van de Farthings waar ik het keyboard bediende. Muziek in nu nog steeds een belangrijk onderdeel van mijn vrijetijdsbesteding. Ook het onderhoud van onze tuin slorpt nogal wat vrije tijd op. Er wordt ook jaarlijks een paar keer op reis gegaan liefst buiten het drukke seizoen. Italië, Spanje en Griekenland zijn onze favoriete bestemmingen”, somt Johny Casaert op.

Vrije basisschool

Echtgenote Nicole Vanhee is eveneens geboren in Oostrozebeke, op 28 juni 1951. “Ik heb mijn roots in de Vijverstraat. Na de lagere school volgde ik een opleiding tot onderwijzeres bij de Damen in Tielt waar ik in 1970 afstudeerde. Al bij al heb ik 36 jaar lesgegeven, vooral in het derde en vierde leerjaar in de vrije basisschool in Oostrozebeke. In 2007 ben ik daar met pensioen gegaan.”

Of er nog tijd is voor een leuke hobby? “Ik heb nagenoeg dezelfde hobby’s als mijn man met uitzondering van de muziek. De leuke momenten zijn het wekelijkse terrasje in de cafetaria van de sporthal bij Rik waar we op vrijdag samenkomen met de ex-collega’s. Tussendoor help ik ook nog wat in de tuin wanneer er onkruid moet gewied worden.”

Hhet gouden echtpaar heeft twee kinderen grootgebracht: Natascha, gehuwd met Hans Coosemans, en Kristof die samen is met Sylvie Hoste. Daar zijn intussen vijf kleinkinderen bijgekomen. (CLY)