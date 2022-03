Leerkrachten Beverbos Lichtervelde trekken naar Ivoorkust voor het goede doel: “Schoolmateriaal is zeer welkom”

In 2018 trok een team van leerkrachten van gemeentelijke basisschool Beverbos voor het eerst naar Ivoorkust om te helpen meebouwen aan een plaatselijke school. Het plan was om in 2020 een vervolg te breien aan dit project, maar corona gooide roet in het eten. Twee jaar later kan het wel weer en dus steken vier leerkrachten straks opnieuw de handen uit de mouwen.

“Het begon allemaal vier jaar geleden, toen een Belgische vriendin van een collega van ons dit project uit de grond stampte”, vertelt Evelien Dreser, godsdienstlerares bij Beverbos en een van de vier leerkrachten die straks op het vliegtuig naar Assinie in Ivoorkust stappen.

“Het doel was om een klein Afrikaans schooltje uit te breiden tot een grotere school met meer klaslokalen, een eetzaal, toiletten en drinkbaar water. In 2018 werd alvast een refter en een extra klaslokaal gebouwd. We hoopten de werken in 2020 verder te zetten, maar dat was buiten corona gerekend.” Uitstel betekent echter geen afstel. Deze paasvakantie krijgt het ingezamelde geld eindelijk een bestemming.

Voetbaltruitjes gezocht

“Die centjes worden gebruikt om bouwmaterialen, cement, bakstenen en dergelijke aan te kopen. Er reist een professionele metser mee, die helpt bouwen aan de school. En ook zijn vrouw gaat mee. Zij naait ondertussen schooluniformen voor de kinderen”, aldus Evelien.

“We willen ook weer schoolgerief meenemen. Dat zijn we nog volop aan het inzamelen. Balpennen, kleurpotloden, boekentassen, rugzakken of ander schoolmateriaal zijn meer dan welkom. Ook kledij, met name sportkleding, mag gedoneerd worden. De kindjes daar zijn gek op voetbaltruitjes.”

Het team van Beverbos zit dus niet stil tijdens de paasvakantie, maar dat hebben ze er maar wat graag voor over. “Doordat er een overdekte eetzaal is gebouwd in 2018, voorziet de overheid nu subsidies voor warme maaltijden voor de leerlingen”, legt Evelien uit.

“Wanneer er geen eten wordt aangeboden op school, eten veel kinderen tijdens hun schooldag vaak helemaal niets. Ons werk daar bewijst dus zeker zijn nut. Daar geven we graag onze vrije tijd voor op. Deze reis is een unieke ervaring. Het vormt je als leerkracht en het levert heel wat boeiende verhalen op om door te geven aan onze leerlingen en hen op die manier ook bewust te maken van wat er in de wereld gebeurt”, besluit Evelien.

