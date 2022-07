Leerkracht Rita Seru neemt afscheid van CREO-cursisten

Rita Seru (62) heeft afscheid genomen van haar anderstalige cursisten in CREO. Rita startte in 2000 haar carrière in het volwassenenonderwijs maar ze had er al een hele loopbaan in de privésector opzitten.

“Ik kom eigenlijk niet uit een onderwijsnest”, lacht Rita wanneer ze haar verhaal begint. “Ik had twee tantes die kleuterjuf waren maar daar stopt het mee. Mijn mama, die er nu 86 is, had graag gestudeerd maar dat was niet zo evident in haar tijd. Ik heb regentaat Nederlands-Engels-economie gestudeerd in Sint-Andreas in Brugge. Toen ik afstudeerde, was het ontzettend moeilijk om een job te vinden in het onderwijs. Ik heb tientallen sollicitatiebrieven geschreven naar alle scholen in de provincie, aan tante nonnetje en nonkel pastoor gevraagd om overal een goed woordje te doen, enfin, alles om toch maar te starten in het onderwijs.”

Gemotiveerde cursisten

“Mijn papa werkte bij de afdeling Service en Onderhoud van Sperry New Holland in Zedelgem en door hem kon ik daar in november 1981 starten op de administratie van de logistieke afdeling. Ik heb dat 15 jaar gedaan en ben dan overgeschakeld naar een halftijdse dienst. Ik had namelijk een halftijdse lesopdracht gekregen in basiseducatie in Diksmuide. Ondertussen had ik ook opnieuw gesolliciteerd in het onderwijs en ik mocht starten in CVO Roeselare: ik kon er twee avonden Engels geven in het volwassenonderwijs. Het jaar nadien vroeg men mij om Nederlands voor anderstaligen te geven, ook overdag, en had zo een voltijdse opdracht. Toen ik begon waren er drie klassen met 45 leerlingen, nu zijn er meer dan 700 cursisten op jaarbasis in ongeveer 40 klasgroepen.”

“Ik geef meestal de superintensieve module. Mijn cursisten volgen dan 18 uur Nederlands per week en dit gedurende zes weken. Meestal zijn dat Polen of Roemenen die hoger onderwijs hebben gedaan of al een tweede vreemde taal kennen. Heel gemotiveerde cursisten, inderdaad.”

“Ik heb mijn job heel graag gedaan, onderwijs was echt mijn ding. In juli zal ik nog een zomercursus geven en dan ga ik met mijn man Marc op vakantie naar Frankrijk. Marc is ook al met pensioen en het wordt leuk als we geen rekening moeten houden met een werkagenda. Maar als er interims zijn in CREO en ze vinden niemand, dan mogen ze altijd bellen (lacht).” (Peter Soete)