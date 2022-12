Leerkracht Koen Hallaert zamelt geld in voor kansarme moeders: Kerstman Koen verrast voor tiende keer kinderen in Egypte

Al voor de tiende keer trekt Koen Hallaert als Kerstman naar Egypte. Samen met zijn vrouw, hun kinderen, 175 snoepzakjes en een spaarpotje voor kansarme moeders landt de Kerstman op 24 december in het land van de farao’s. “Kinderen met een beperking en kansarme moeders worden vaak uitgesloten in Egypte. We bezorgen hen graag de mooiste dag van het jaar”, blikt de Kerstman vooruit.

Koen Hallaert (49) is leerkracht aan de school voor buitengewoon onderwijs Wonderwijs in Assebroek. Ook zijn echtgenote Isabelle Plasman geeft er les. Samen met hun kinderen Lune en Ieben wonen Koen en Isabelle in Oostkamp. Hun hart hebben ze echter verloren in Egypte. “Het is als een tweede thuis voor ons”, opent Koen het gesprek. “Hoeveel keer dat we er al geweest zijn? Daarvoor zou ik eens moeten rekenen en tellen. Máár het is wel al de tiende keer dat ik er als Kerstman zal arriveren. Ik ga verkleed als Kerstman op zaterdag 24 december in Brussel het vliegtuig op en bezoek op 25, 26 en 27 december verschillende scholen en opvanghuizen in Egypte.”

Kinderen met een beperking, blinden en slechtzienden tellen in Egypte niet mee

Ereburger

Koen is ereburger van Marsa Alam in Egypte en hij beheert ook de Facebookpagina Vrienden van de Rode Zee. Door corona kon de Belgische Kerstman twee jaar lang geen kinderen verrassen in Egypte, maar vorig jaar kon dat wel weer. “Dat was toen wel nog met mondmasker. Dit jaar mag de Kerstman weer zonder mondmasker laveren tussen de mensen.” Dankzij de medewerking van Brussels Airlines kunnen 175 veggie snoepzakjes mee richting Egypte. De Kerstman bezoekt Resala Hurghada, een organisatie die instaat voor de zorg van kinderen die het minder goed hebben. Kinderen die al dan niet een beperking hebben. Daarna volgen ook nog Resala Quisseir en de weeskinderen van Marsa Alam. Al deze plaatsen bevinden zich in de regio aan de Rode Zee. “Kinderen met een beperking, blinden en slechtzienden tellen in Egypte jammer genoeg niet mee”, weet Koen. “Iedereen laat ze links liggen, niemand wil met hen spelen, ouders schamen zich. Maar gelukkig zijn er organisaties die samen met de ouders de zorg op zich nemen. Wij bezorgen hen graag de mooiste dag van het jaar. De warmte, de verbondenheid en het moment van geluk bij het bezoek van de Kerstman is met geen woorden te beschrijven… Hier doen we het voor, een lach toveren op het gezicht van elk kind. Kippenvel!

Armer dan arm

Normaal schenkt Kerstman Koen alleen aan de kinderen, maar deze kerst komt daar verandering in. “In de herfstvakantie waren we in Egypte en toen vroeg de taxichauffeur of we eens iets wilden doen voor kansarme moeders. Meestal alleenstaanden, zonder enige vorm van inkomen, maar met een grote zorg voor hun kind met een handicap. Net zoals hun kinderen, krijgen zij heel weinig aandacht. Ze zijn armer dan arm en we willen ook hen de mooiste dag van het jaar schenken. Daarom zamelen we geld in. We hebben ondertussen al iets meer dan 1.000 euro ingezameld, maar zouden graag met 1.500 euro vertrekken. Dan zouden we 200 kansarme moeders elk 7,5 euro kunnen schenken. Dat lijkt niet veel, maar daar kan zo’n bedrag écht een verschil maken. Je moet weten dat de prijzen van bijvoorbeeld graan verdrievoudigd zijn, onder meer door de oorlog. Terwijl de mensen daar vooral leven van het brood dat ze zelf bakken. Of we dat in geld zullen geven of in materiële zaken, zoals bijvoorbeeld dekens, daar zijn we nog niet aan uit.”

Een bijdrage storten kan op BE46 0018 0272 9236 op naam van Hallaert-Plasman met mededeling ‘Kerstman 2022’.