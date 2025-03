Leegstand in Poperinge neemt jaar na jaar af: “Toerisme als grootste troef”

Om leegstand tegen te gaan organiseert Stad Poperinge op zaterdag 22 maart, in samenwerking met vzw Hop-On, een opendeurdag voor leegstaande panden in het stadscentrum. Zo krijgen ondernemers en investeerders de mogelijkheid om de panden te bekijken en mogelijk een zaak te starten in Poperinge. Naar aanleiding van deze opendeurdag sprak burgemeester Christoph Dejaegher (51) openlijk over de leegstandsproblematiek in zijn stad.

Momenteel bedraagt de leegstand in Poperinge 6,3 procent, een positief cijfer. Vooral als je weet dat het Vlaams gemiddelde 10,8 procent bedraagt, en in heel België zelfs 11,2 procent. In 2021 was de leegstand in Poperinge nog bijna 10 procent, maar het cijfer is sindsdien gestaag gedaald. En dat komt door de inzet van het stadsbestuur. “In het verleden namen we al veel initiatieven tegen de leegstand”, vertelt Dejaegher. “Zo hadden we bijvoorbeeld acties zoals ‘Win je winkel’, en gaven we veel uit aan promotiecampagnes en subsidies. Maar we hebben als stad ook zelf leegstaande handelspanden opgekocht, gerenoveerd en weer verhuurd.” De stad heeft dus al goede stappen gezet om leegstand tegen te gaan, maar wil nog beter doen.

Opendeurdag

Met de opendeurdag wil de stad, in samenwerking met de makelaars, de leegstaande panden in het centrum onder de aandacht brengen van potentiële investeerders. “We stelden vast dat een aantal moderne opportuniteiten in de stad nog niet benut worden, zoals het combineren van meerdere ondernemingen in eenzelfde pand of het koppelen van de fysieke winkelervaring aan digitale mogelijkheden. En vandaar is het idee gegroeid om in samenwerking met de makelaars een opendeurdag te organiseren, zodat we leegstaande gebouwen in de kijker kunnen zetten bij geïnteresseerde investeerders. Er zijn al een aantal inschrijvingen, wat bemoedigend is. We verwachten geen tientallen inschrijvingen, maar als we al enkele onderne mers en investeerders kunnen aantrekken, ben ik blij.”

Toerisme

Burgemeester Dejaegher, die met de verkiezingen van 2024 opnieuw verkozen werd, wijst naar het toerisme als de grootste troef voor het dalende leegstandscijfer. “Wij hebben in onze streek een zeer sterke toeristische ontplooiing. Dat trekt ondernemers aan. Jaarlijks worden er 161.000 overnachtingen geboekt in onze vakantiewoningen en hotels, waarvan 67.000 door unieke bezoekers.” Voor investeerders is het dus belangrijk om niet alleen naar de inwonersaantallen van Poperinge te kijken, maar ook naar die toeristen. “Zij vergroten de marktcapaciteit”, legt Dejaegher uit. “De toerist besteedt geld en dat biedt natuurlijk mogelijkheden. Ook qua horeca staan we sterk en zijn we beter vertegenwoordigd dan andere steden. Uiteraard blijft ondernemen een risico, maar hier in onze streek is het zeker mogelijk om een leefbaar inkomen te genereren.”

Nieuwe kansen

Uit cijfers van het provinciaal agentschap blijkt echter dat er in Poperinge nog ruimte is voor nieuwe sectoren, zoals persoonlijke verzorging en mode. “Er is zeker nog plek voor een herenwinkel in onze stad. Een gespecialiseerde herenzaak zou een prima investering zijn”, aldus de burgemeester. “Daarnaast zou een traiteurzaak hier ook goed tot zijn recht komen. Maar wat we vooral missen, en in de huidige tijdsgeest van duurzaamheid steeds belangrijker wordt, is een tweedehandswinkel. Voor mensen die bewuster consumeren zit daar echt toekomst in. Ik hoop dat iemand die kans grijpt en tweedehandskleding op de markt brengt. Dat kan volgens mij een groot succes worden in onze stad. Een ander probleem, dat we doorheen heel Vlaanderen zien, is dat het aantal bakkers en slagers zienderogen daalt. We hebben in stad Poperinge nog drie bakkers en drie slagers. Dat is te weinig. Dit heeft ongetwijfeld te maken met maatschappelijke veranderingen, waar wij als lokaal bestuur weinig invloed op hebben, maar het zou voor hen ook voordelig zijn als er wat meer concurrentie bijkomt. Dan kunnen ze bijvoorbeeld makkelijker op vakantie.”