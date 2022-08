Leegstaand vredegerecht wordt vrijetijdspunt

Alle diensten van de Cel Vrije Tijd van de stad Wervik verhuizen volgend jaar tijdelijk naar het leegstaand vredegerecht op Sint-Pol, vlak naast de bibliotheek. “De groepering van de diensten in een ‘vrijetijdspunt’ heeft veel voordelen”, zegt schepen Bercy Slegers (CD&V).

Het voormalig vredegerecht is eigendom van de stad en werd verhuurd aan de Regie der Gebouwen. De vrederechter bevond zich vanaf september 2014 in een nieuwbouw.

Het ministerie van Justitie sloot een aantal vredegerechten. Dat in de Tabaksstad ging eind november 2018 dicht. Een jaar geleden vertelde toenmalig schepen van Patrimonium Sonny Ghesquière (Vooruit) in KW dat de politie op zoek is naar ruimte en wellicht gaat verhuizen naar het gewezen vredegerecht.

“We kregen eind juni het signaal van de politie dat het dossier voor de verhuizing naar het voormalig vredegerecht na een jaar nog niet gestart was”, zegt Bercy Slegers. “Onder meer omdat het draagvlak binnen de politiezone blijkbaar niet zo groot was.”

“Ondertussen is door de Cel Vrije Tijd zelf een oefening gemaakt rond het centraliseren van onze vrijetijdsdiensten. Vandaag opereren ze vanuit verschillende locaties: vanuit het stadhuis, GC Forum, buurthuis De Kier en de bib.”

“De beste optie die uit de bus kwam, was de verhuizing vanuit deze verschillende locaties naar één centrale plek waar je dan ook een vrijetijdspunt van kunt maken waar de inwoners en verenigingen terecht kunnen met al hun vragen rond jeugd, sport, cultuur, gezinnen, evenementen.”

“Tijdens de organisatie van het Blokkot in het voormalig vredegerecht is nogmaals gebleken dat dit een zeer praktische en goede locatie is. Het gebouw is op redelijk korte termijn in gebruik te nemen door al onze vrijetijdsdiensten.”

“De groepering van de diensten in een ‘vrijetijdspunt’ vergemakkelijkt bovendien ook de interne samenwerking tussen de diensten. Na de zomer wordt er met de diensten bekeken om nog enkele inrichtingswerken aangepast aan de diensten uit te voeren. We hopen ten laatste in het voorjaar 2023 te verhuizen.”

Naar Oosthove

“We hebben dit gemeld aan de politie en die gaf aan dat zij vervolgens gaan investeren in enkele aanpassingen voor de verbetering van het gebruikscomfort in het huidig lokaal commissariaat.”

Op termijn komen alle diensten van de Cel Vrije Tijd in een nieuwbouw op het stadsdomein Oosthove in de Speiestraat. Dat wordt een definitieve stek. Een nieuwe stadszaal wordt om budgettaire redenen verschoven naar de volgende legislatuur. (EDB)