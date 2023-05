Leeftijdsgenoten verzamelen voor een derde keer

De leeftijdsgenoten uit 1973 kwamen voor de derde keer bijeen. De groep vierde ook al de 40ste en 45ste verjaardag, maar nu kwamen ze samen als 50-jarigen. De avond in de loods van Koen Depreiter in de Lenteakkerstraat begon met een etentje, gevolgd door een party met dj Fax. Het comité bestaat uit Veronique Velghe, Annick Vanacker, Leen Lavens, Joke Schaubroeck, Katelijne Blondeel, Filip Dendauw en Koen Depreiter. Zittend zien we Christoph Grammens, Koen Depreiter, Filip Dendauw en Lode Goderis; op de eerste rij Filip Tack (dj Fax), Veronique Velghe, Chantal D’Halluin, Veerle Maertens, Sabrina Ferreira Soares, Fabian Vandekerckhove, David Vandecasteele, Tom Loncke en Nico Soenens en achteraan Davy Monsere, Annick Vanacker, Katelijne Blondeel, Jan D’Haene, Heidy Buyse, Nico Rosseel, Sabrina Hugelier, Joke Schaubroeck, Stefan Wydaeghe, Lucie Vanderper, Leen Lavens, Inge De Neve en Steven De Maesschalck. (Patrick D./gf)