Leefschool De Letterzee krijgt 7 nieuwe laptops door gebruikte gsm’s in te zamelen

In februari riep Goodplanet Belgium alle scholen in Vlaanderen en Brussel op om oude gsm’s in te zamelen. Bedoeling: meer aandacht voor het recycleren van kostbare materialen. Leefschool De Letterzee uit Koksijde won deze challenge door de meeste gsm’s per leerling in te zamelen. Hun inspanningen leverden de leerlingen maar liefst 7 nieuwe laptops op.

Directeur Liesbet Moerman: “Onze school telt 80 leerlingen en zij verzamelden maar liefst 424 gsm’s. Dat is dus een gemiddelde van 5,3 toestellen per leerling. Daarmee wonnen ze de challenge van alle andere deelnemende scholen in Vlaanderen en Brussel. De inspanningen blijven niet onbeloond, want onze school krijgt in ruil voor de gsm’s 7 splinternieuwe laptops ter beschikking. Deze zullen we inzetten in het verder uitbouwen van kwaliteitsvol onderwijs rond digitale skills.”

De leerlingen hebben door deze inzamelactie nog maar eens geleerd dat recycleren belangrijk is voor de toekomst van onze planeet. Momenteel wordt wereldwijd naar schatting slechts 1 à 2% van alle gsm’s gerecycleerd. Daardoor blijven waardevolle grondstoffen in schuiven liggen terwijl ze zouden gerecupereerd kunnen worden. Daarom zette Goodplanet in samenwerking met Recupel en Proximus deze inzamelactie op.