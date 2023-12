Leefschool Akkerwinde uit Zuienkerke bakt koekjes voor de Warmste Week

Met de actie ‘Akkerwindes warmste koekjes’ zette leefgroep 3 van Vrije Leefschool Akkerwinde uit Nieuwmunster (Zuienkerke) vrijdag mee de schouders onder de Warmste Week.

“We zijn die koekjes deze week gaan bakken bij lunchbar Jeannine in De Haan. De mama en papa van Jack zijn daar de uitbaters”, zegt Joséphine Cuvelier (11).

En of het een productieve namiddag was: de leerlingen bakten maar liefst 760 koekjes die vrijdag na het klinken van de bel tegen 5 euro per zakje werden verkocht aan de schoolpoort.

“In de week voor kerst gaan we de opbrengst persoonlijk proberen te overhandigen bij de Warmste Week in Brugge. We mikken toch zeker op zo’n vijfhonderd euro”, zegt leerkracht Brecht Maréchal. “Blij dat we zo andere kinderen kunnen helpen die het wat moeilijker hebben”, aldus nog Joséphine.