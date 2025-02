Leefgroepen vzw Arcade van Zevekote naar Gistel

Hoogdag voor vzw Arcade: de werking die 50 jaar lang in Zevekote was gehuisvest, bevindt zich nu in een nieuwbouw in de Callaertswalledreef in Gistel.

Aan de verhuizing hielpen maar liefst 147 vrijwilligers mee. Arcade biedt kwalitatieve, vraaggerichte hulp en ondersteuning aan gezinnen, kinderen en jongeren in een verontrustende leefsituatie. In de Callaertswalledreef is plaats voor 42 kinderen en jongeren verspreid over vier leefgroepen. In de Tempeldreef, ook in Gistel, is nog eens ruimte voor 22 personen. Bij vzw Arcade zijn 98 mensen aan de slag.