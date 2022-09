Ledschermen voor WK voetbal deze winter geen groot succes: “Veel hangt af van de sportprestaties en het enthousiasme van de supporters”

Zondag 20 november begint het WK voetbal in Qatar. Maar deze winter zal je wellicht op weinig plaatsen de voetbalmatchen van de Rode Duivels kunnen volgen op grote ledschermen buiten. “Normaal tijdens de zomermaanden is het een gekte van jewelste en moeten we extra vragen al maanden op voorhand weigeren. Maar nu hebben we amper drie aanvragen binnengekregen”, vertelt Sven Genicot van Quanta Costa, die ledschermen verhuurt.

Over ongeveer twee maanden begint het WK voetbal. Waar de reservaties voor een EK of WK normaal binnenstromen bij de bedrijven, die ledschermen verhuren, blijven die nu over het algemeen op zich wachten. “We hebben slechts drie aanvragen gekregen, waarvan er nog geen enkele bevestigd werd. In de zomermaanden is dat normaal een stormloop voor dergelijke evenementen. We wisten dat het door de wintermaanden iets minder ging zijn, maar nu is het voor ons heel weinig”, vertelt Sven Genicot van Quanta Costa in Roeselare.

“Het is natuurlijk leuker om tijdens de zomer samen met vrienden iets te drinken en naar het voetbal te kijken”

“We vermoedden al dat de verhuur van ledschermen sowieso minder zou zijn tijdens de winter. Het is leuk om tijdens de zomer samen met vrienden een pint te drinken en te kijken naar het voetbal. Maar tijdens de winter is het minder gemakkelijk om mensen op locatie te krijgen en zeker als het dan nog buiten zou zijn. Dan blijven mensen liever thuis”, vertelt Renaat Soenen van LEDsROCK in Staden, die ledschermen verhuurt en verkoopt.

In de winter komen er ook extra kosten bij om buiten een ledscherm te plaatsen. “Dan moet je al een tent en verwarming voorzien en zit je gemakkelijk aan 10.000 euro extra kosten bovenop het ledscherm. Als je gewoon een scherm kan plaatsen in een park of op een marktplein, moet je in de zomerperiode geen bijkomende accommodatie voorzien. Je kan er nu ook moeilijk plots inkom voor gaan vragen. We begrijpen dat de horecazaken er dus niet voor staan te springen”, gaat Genicot verder.

Afhankelijk van sportprestaties

Volgens Tommy Veracx van LED@ BV in Menen zal er nog veel afhangen van de sportprestaties zelf van de rode duivels. “Als ze nu donderdag en zondag goed spelen en winnen, zullen mensen ook enthousiaster zijn en zullen ze in november ook samen willen kijken naar de matchen. Als ze verliezen, zullen er wellicht minder organisaties beslissen om nu nog en ledscherm in te huren. We hebben iets minder vraag binnengekregen dan tijdens de zomerperiode, maar dat valt al bij al in onze regio nog goed mee. In de grote steden at dat misschien iets meer op.”

Nochtans is het volgens Veracx een goede investering voor de horecabazen. “De Belgen zijn trouwe supporters van de rode duivels en iedereen zal de matchen willen zien. Als ze de schermen aan een voordelige prijs kunnen krijgen, dan kunnen ze winsten halen uit het WK deze winter. Want iedereen, zelfs Jupiler probeert de mensen naar de cafés en de horeca te krijgen met allerlei deals.”

Projectors in plaats van ledschermen

Genicot rekent op nog last minute aanvragen van steden en gemeenten, die voor hun inwoners toch iets zullen willen voorzien als horecazaken dat niet doen. Maar volgens Soenen zullen ze dan niet kiezen voor ledschermen. “Ledschermen worden vooral gebruikt buiten om dingen in een goede kwaliteit op groot scherm te tonen. Als men binnen iets organiseert, kiezen ze vlugger voor televisieschermen en projectoren. Maar we sluiten het nooit uit, want mensen beslissen veel meer dan vroeger om op het laatste moment iets te organiseren.”