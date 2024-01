Leden businessclub De Hanze klinken op het nieuwe jaar

In zaal Owla in Brugge, ingericht in een ontwijde kerk van ‘t Bilkske, vond onlangs de nieuwjaarsreceptie plaats van de Brugse businessclub De Hanze. De zaal liep aardig vol en ook heel wat politici uit de streek, waaronder Dams burgemeester Joachim Coens (CD&V) en Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) tekenden present.

In zijn toespraak stond voorzitter Geert Messens stil bij de activiteiten en realisaties van het afgelopen jaar zoals een stijging met 40 nieuwe leden, een verhoogde gemiddelde opkomst per activiteit en méér vrouwelijke leden.

Wat het nieuwe jaar betreft, blikte de voorzitter vooruit naar een samenwerking met het Europa-college, een bezoek aan de Triënnale en de business-trip naar Singapore in november. De voorzitter liet ook nog weten dat in het dagelijks bestuur Wim Henneman wordt vervangen door Tom Van Nuffel en in de raad van bestuur maakt Inge Devroe plaats voor Yves Arys. (PDV)