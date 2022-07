Ledegemse vervoerdienst Leonah bestaat 25 jaar en zwaait bezielster uit

De Ledegemse vervoerdienst Leonah bestaat vijfentwintig jaar. De gemeente nodigde vrijdagmiddag alle chauffeurs van de voorbije kwarteeuw uit voor een receptie. Tijdens de bijeenkomst werd afscheid genomen van bezielster Katrien Vandamme. Zij geniet voortaan van haar pensioen.

Op 1 april 1997 sloot de gemeente Ledegem zich aan bij de MinderMobielenCentrale van Taxistop Gent. Er werd toen gestart met vijf vrijwillige chauffeurs en een 25-tal klanten. “De dienst raakte vlug breed bekend. Het aantal ritten steeg elk jaar en al snel werden er meer chauffeurs aangetrokken”, aldus Katrien Vandamme. Zij nam vanuit het OCMW Ledegem de vervoerdienst onder haar hoede en regelde de verschillende ritten naar bijvoorbeeld het ziekenhuis of het warenhuis.

Op 1 oktober 2008 werd Leonah opgericht waardoor de vervoerdienst niet meer afhankelijk was van Taxistop. Momenteel rijden er negentien chauffeurs en telt Leonah 224 leden. Iedereen die gepensioneerd is of een handicap heeft, kan een beroep doen op Leonah. “De voorbije 25 jaar bouwde ik een intense band op met zowel de chauffeurs als met de gebruikers van Leonah. Ik zal het sociaal contact zeker missen. We konden ook steeds rekenen op de vrijwilligers. We hebben heel weinig ritten moeten afzeggen”, aldus Katrien die voortaan van haar pensioen geniet. Katrien wordt opgevolgd door Elien Lernoult.

0,4 euro per kilometer

De afscheidnemende coördinatrice kreeg van haar collega’s en van de gemeente enkele cadeaus. “We zijn Katrien erg dankbaar”, aldus schepen Wally Corneillie (CD&V/VD). Hij gaf ook nog mee dat gebruikers van de vervoersdienst sinds 1 juli 0,40 euro per kilometer dienen te betalen aan de chauffeur. De schepen bedankte ook nog eens de chauffeurs voor hun inzet.