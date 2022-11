Ledegemse burgemeester kookt voor vrijwilligers Jumbo Run en medewerkers vaccinatiecentrum

Burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) trok opnieuw zijn koksmuts aan. Hij trakteerde de vrijwilligers die meehielpen aan de organisatie van de Jumbo Run en de Ledegemse vrijwilligers uit het vaccinatiecentrum met een bord spaghetti bolognaise.

Ruim tien jaar geleden startte burgemeester Bart Dochy in het kader van de Week van de Smaak met het evenement De Burgemeester kookt. Daarbij kookt de burgemeester telkens voor een groep vrijwilligers. Onder andere de vrijwilligers binnen de jeugdverenigingen en de vrijwilligers binnen de Noord-Zuidverenigingen schoven de voorbije jaren hun voetjes onder tafel. Dit jaar was het de beurt aan de vrijwilligers binnen de Jumbo Run. Het evenement vanuit Dominiek Savio in Gits was dit jaar te gast in Sint-Eloois-Winkel waar tal van vrijwilligers de mensen met een beperking en de motorrijders een warme namiddag gaven. Ook de Ledegemse vrijwilligers die meehielpen in het vaccinatiecentrum mochten zondagmiddag in de L!NK genieten van de kookkunsten van de burgemeester.