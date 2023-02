Ledegems project Leaudegem bekroond op Henry van de Velde Awards

In de Brusselse Bozar zijn dinsdagavond de winnaars van de Henry van de Velde Awards bekendgemaakt. Die gelden als de ‘Oscars van design’ in Vlaanderen. Het innovatieve waterzuiveringsproject Ledegem wordt Leaudegem! van HelloWater won er goud in de categorie ‘environment awards’.

Ledegem wordt Leaudegem! is een innovatief waterzuiveringssysteem als een duurzaam alternatief voor riolering. Het werd op de uitreiking van de Henry van de Velde Awards bekroond met goud in de categorie ‘environment’.

Bij het project van HelloWater wordt via een slimme koppeling tussen bezinktanks, pompen, bacteriën en planten het afvalwater op een natuurlijke manier gezuiverd. Dit project toont aan dat er op een alternatieve, snelle en duurzame manier een oplossing kan geboden worden voor waterzuivering in het buitengebied.

Strijd tegen verdroging

Via dit project wil de gemeente Ledegem inzetten op verbinding in de strijd tegen verdroging, het inrichten van sanitatie in het buitengebied en een verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit en biodiversiteit.

“Dit project heeft de volledige waterproblematiek herdacht vanuit een lokale context. Het biedt een oplossing, met respect voor natuur en leefomgeving”, oordeelde de jury.

“Ik ben enorm geraakt door de erkenning”, reageert Wouter Igodt van HelloWater. “Het leert me ook dat doorzetten loont. Ik heb in het verleden wel wat tegenwind gekend in het ontwikkelen en verfijnen van het idee rond waterzuivering met de natuur.”

Stinkende beken

Het nu bekroonde concept groeide vanuit een onvrede met de feitelijke situatie in Vlaanderen van een stagnerende waterkwaliteit. “Luisteren naar de zorgen van het beleid, de hindernissen in het werkveld en de onvrede bij mensen over die stinkende beken zorgden voor een trigger”, aldus Wouter Igodt.

“Dit project toont dat drie belangrijke krachtlijnen te verzoenen zijn, namelijk innovatie, creativiteit en professionaliteit. Het belicht de verbinding en uitdaging in de gebruikte technieken. We konden het communicatieve en het participatieve in onze HelloWater-taal uitdragen naar de inwoners van de straat en verder. Waar mensen tot voorheen de gracht letterlijk konden ruiken, is de oplossing er eentje geworden waar met trots naar kan worden gekeken.”

Alle winnende ontwerpers, bedrijven en projecten worden tentoongesteld in de Foyers van de Bozar in Brussel. De expo loopt van 8 februari tot 2 april en is gratis toegankelijk.

De Henry van de Velde Awards bekronen sinds 1994 Vlaamse ontwerpers, bedrijven, producten, projecten en diensten die vanuit design oplossingen aanreiken met een positieve impact op de economie en de samenleving.