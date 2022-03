Ledegem is op 20 augustusgastgemeente voor Jumbo Run

Op 20 augustus vertrekt vanuit Dominiek Savio in Gits de eenenvijftigste editie van de Jumbo Run, de grootste en oudste zijspanrun van ons land. Tweehonderd motoren vertrekken jaarlijks vanuit Dominiek Savio naar een gastgemeente. Die gastgemeente is dit jaar Ledegem.

Voor enkele honderden personen met een beperking is de dag van de Jumbo Run ieder jaar een hoogdag. Eind augustus vertrekt er een grote colonne motoren van aan de parking van Dominiek Savio in Gits voor een lange tocht. Wild zwaaiend genieten zowel de motards als hun passagiers van de dag. “Ieder jaar wordt er een gastgemeente aangeduid voor de Jumborun. ‘s Middags strijken de motoren daar dan neer en is er animatie en een maaltijd voorzien. Dit jaar zijn wij de gastgemeente”, aldus burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD).

Hij kijkt nu al reikhalzend uit naar zaterdag 20 augustus. “Het is een heel tof initiatief. We zijn blij dat we dit evenement in onze gemeente mogen ontvangen. Op die manier zetten we Ledegem nog meer op de kaart als warme gemeente.” In juni worden de exacte plannen voor de Jumbo Run uit de doeken gedaan, maar inmiddels is wel duidelijk dat er in Sint-Eloois-Winkel randanimatie zal voorzien worden voor de deelnemers.

Een eigen logo

Elke editie van de Jumbo Run heeft een eigen logo. Dat wordt gekozen via een tekenwedstrijd waaraan alle kinderen uit de gastgemeenten kunnen deelnemen. De wedstrijdformulieren worden digitaal verdeeld via de plaatselijke basisscholen. Wie geen printer heeft of buiten de gemeente naar school gaat, kan een exemplaar afhalen in het administratief centrum in Ledegem.

De tekeningen kunnen er tot 25 april binnengebracht worden. In mei buigt een jury zich over de inzendingen en wordt de beste tekening gekozen. De winnaar van de wedstrijd wordt bekend gemaakt tijdens de persvoorstelling van de Jumbo Run in juni en mag ook meerijden tijdens het evenement.

Om het grote evenement te ontvangen, is de gemeente nog op zoek naar vrijwilligers die op zaterdag 20 augustus de handen uit de mouwen willen steken en de motorrijders en de mensen met een beperking een onvergetelijke dag willen helpen bezorgen. In het kader van die zoektocht naar vrijwilligers organiseert de gemeente op donderdag 24 maart een infoavond in zaal De L!NK in Sint-Eloois-Winkel. Geïnteresseerden kunnen er vanaf 19.30 uur terecht voor uitleg omtrent de Jumbo Run.