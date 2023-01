Ledegem blijft minstens tot 2024 hartveilig

De gemeente Ledegem heeft de samenwerkingsovereenkomst ‘Hartveilige Gemeente’ met het Rode Kruis verlengd en dit tot en met 23 november 2024.

Ledegem mag zich al sinds juni 2018 ‘Hartveilig’ noemen. Een viertal jaar geleden werd er geïnvesteerd in negen AED-toestellen die beschikbaar zijn bij diverse openbare gebouwen. Inmiddels is er ook een extra toestel voorzien in de uitleendienst voor gebruik tijdens evenementen. Het gemeentepersoneel kreeg ook de kans om een opleiding reanimatie en het gebruik van de externe defibrillatoren te volgen.

Een bedrijf of organisatie die geïnteresseerd is in een dergelijke opleiding kan contact opnemen met het Rode Kruis. Op de foto zien we schepen Sybille Geldhof, gemeenteraadslid Caroline Seynhaeve, Marnik Verhelst, burgemeester Bart Dochy, gemeenteraadslid Luc Vanhoutte, gemeenteraadslid Andy Vandoorne en schepen Greta Vandeputte.

(BF/foto JS)