Ledegem bekijkt welke evenementen kunnen worden gered: “Inwoners een beetje hoop geven”

Door de huidige ontwikkelingen rond het coronavirus zijn heel wat evenementen in Ledegem afgelast. Zo besliste het jeugdhuis Chaplin uit Sint-Eloois-Winkel inmiddels om haar Herderkensbal in de sporthal niet te laten doorgaan. De San Silvestercross, de jaarlijkse kerstcorrida in Sint-Eloois-Winkel, blijft voorlopig wel nog overeind.

Tijdens een wekelijkse Facebook Live lichtte burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) opnieuw de coronacijfers toe. “De toestand in onze gemeente blijkt wat te stabiliseren. We merken vooral veel besmettingen op binnen de leeftijdsgroep 30 tot 39 jaar en bij kleuters. Dat heeft onder andere te maken met enkele besmettingen binnen de Methodeschool Bloei! in Ledegem, waar men eind vorige week besliste om de kleuterafdeling een week te sluiten”, aldus de burgemeester.

Hij lichtte tijdens zijn uiteenzetting nog eens de nieuwe maatregelen toe. “Spijtig dat alles altijd zo moeilijk wordt gemaakt. Daarom kies ik ervoor om telkens nog eens alles op een eenvoudige manier uit te leggen. Soms krijgen de bewoners de indruk dat er niets meer mogelijk is, maar met de gemeente proberen we te overleggen met de verschillende organisaties en bekijken we wat er misschien wel nog op een coronaveilige manier kan.”

Geen Herderkensbal

Het gemeentebestuur kreeg inmiddels een telefoontje van het bestuur van jeugdhuis Chaplin. Het jeugdhuis heeft beslist om haar Herderkensbal, dat normaal gezien zou doorgaan op Kerstdagavond in de sporthal van Sint-Eloois-Winkel, af te gelasten. “Nadat de nieuwe coronamaatregelen bekend geraakten werd het duidelijk dat we onze fuif, die toch jaarlijks ruim duizend feestvierders lokt, niet op een veilige manier kunnen laten doorgaan”, aldus Thomas Ghesquiere, voorzitter van het jeugdhuis in Sint-Eloois-Winkel. “En dat is jammer, de voorbije maanden hadden we toch al serieus wat reclame gemaakt voor ons evenement en na de afgelasting van vorig jaar zagen we het helemaal zitten om onze fuif te laten doorgaan. We wachten nu af, het is niet duidelijk welke activiteiten er de komende periode kunnen doorgaan.” Ondertussen volgen de jongeren van het jeugdhuis de bouw van het nieuwe jeugdhuis, het lokaal voor de paardenkoers en het buurthuis langs de Gullegemsestraat, op de voet. “We merken dat de werken op schema zitten. We hopen om komend najaar onze intrek te kunnen nemen in ons nieuw jeugdhuis.”

San Silvestercross

Een ander groot evenement dat nog dit jaar gepland staat in de gemeente is de San Silvestercross. De kerstcorrida lokt ieder jaar meer dan duizend sportievelingen naar het centrum van Sint-Eloois-Winkel. “Dat evenement kan normaal doorgaan”, aldus de burgemeester. Inmiddels besliste het gemeentebestuur ook om de nieuwjaarsreceptie voor de bewoners uit te stellen. Die zou normaal gezien begin januari plaatsgrijpen. “We willen dit evenement graag in betere omstandigheden organiseren. Net zoals in 2021 wordt er een alternatief voorzien op 15 augustus. Dat concept bleek een succes te zijn.”