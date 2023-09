Leanderhof schaart zich rond de feesttafel in Zwevegem

Op kermiszaterdag organiseerden een groep enthousiastelingen een barbecue voor de bewoners van het Leanderhof. Ze verenigden zich in het comité ’t Vlechtwerk.

Hun inspanningen werden beloond met een opkomst van 110 mensen. “Er was toch heel wat twijfel toen ik dit idee voorstelde. We wilden dit organiseren voor de mensen die hier wonen zodat ze elkaar beter leren kennen. We willen vooral vermijden dat er mensen in dit groot Leanderhofproject in de éénzaamheid geraken. Er wonen hier vooral oudere en alleenstaande mensen die, voor dat ze het goed beseffen, vereenzamen. Dat willen wij zeker niet”, aldus Marc Desmet, de initiatiefnemer van de barbecue.

(GJZ)