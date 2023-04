Léander Loncke (11) uit Roksem verzamelt met lopen en fietsen 6.700,07 euro voor het goede doel

Deze namiddag om 14 uur zette Léander Loncke (11) uit Roksem zijn eigen uitdaging in om 10 kilometer te lopen, daarna 30 kilometer te fietsen en nog eens 10 kilometer te lopen. Hij wou dit doen om de vereniging Elisio Vlinderpost te steunen. “Ik hoop 1.000 euro te kunnen ophalen”, zie Léander toen hij begon aan de voorbereiding van zijn sportieve actie.

Groot was dan ook zijn vreugde en die van zijn ouders en supporters toen hij deze namiddag aan café De Scheve Hoek in Stalhille het uiteindelijke bedrag mocht bekendmaken: 6.700,07 euro. “Mijn inspanning loont”, is Léander dolgelukkig.

Dat Léander dit wou doen, heeft alles te maken met het feit dat hij de tweelingbroer is van een sterrenkindje. Zijn zusje Maithée overleed bij de geboorte op 22 september 2011. “Al enkele jaren krijgen we met Moeder- en Vaderdag en op de geboortedag van onze kinderen een wenskaartje van de vereniging Elisio Vlinderpost”, vertelt mama Delphine de Smedt. “Maar dat kan nu niet meer, omdat er geen centjes meer zijn om de kaartjes en de postzegels te bekostigen”, vult Léander aan. Hij wilde dan ook iets doen dat de vereniging financieel kan steunen.

En Léander kwam op het idee om een sportieve uitdaging aan te gaan en zich daarvoor te laten sponsoren. Zaterdag 22 april was het zo ver. Maar bijna viel alles in het water. “Hij liep de voorbije dagen op voetbaltraining een kuitblessure op en kon bijna niet meer stappen. Door veel te rusten en kiné is alles toch goed gekomen”, vertelt papa Kristof Loncke die zijn zoon de hele namiddag volgde met de fiets.

“De eerste 10 kilometer lopen en het fietsen gingen heel goed. Marathonloper Han Neyrinck heeft hem bij het lopen begeleid en zijn neefjes hebben mee gefietst. Dan moest hij nog eens 10 kilometer lopen en dat ging goed tot de laatste kilometer. Ik zag dat hij meer gebogen liep. Léander kreeg pijn aan zijn milt, maar hij heeft toch vol gehouden”, is de papa trots op zijn zoon.

Ik had toch wat stress

“Ik ben met goede moed thuis gestart, maar had toch wat stress. Eerst was het lopen niet zo lastig en het fietsen ging super goed. Ja, ik kreeg op het einde van de tweede loopsessie pijn aan mijn milt. Denk te weinig gedronken. Maar het is allemaal goed gekomen”, vertelt Léander na zijn sportieve prestatie voor het goede doel.

“De vele aanmoedigingen langs de weg deden echt deugd. En dan hier in Stalhille aan De Scheve Hoek, al die mensen om me toe te juichen. Dit had ik echt niet verwacht. Het is echt zot”, lacht Léander. “Het heeft mij ook veel plezier gedaan dan enkele spelers van mijn voetbalploeg en trainers en ook klasgenootjes de laatste vijf kilometer hebben mee gelopen.”

Fantastisch

En dan was er nog de bekendmaking van het bedrag dat zijn sportieve actie voor Elisio Vlinderpost heeft opgebracht. “6.700 euro, wat fantastisch. Dit had ik echt niet verwacht. Nu kan de vereniging weer kaartjes sturen”, aldus een dolgelukkige Léander.