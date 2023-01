Léander (11) loopt en fietst voor Elisio Vlinderpost: “Geld nodig voor kaartjes”

Op zaterdag 22 april zal Léander Loncke (11) een sportieve uitdaging aangaan: Run-Bike-Run. “Ik doe dit om de Elisio Vlinderpost aan geld te helpen. Deze vereniging steunt ouders van sterrenkindjes door op Moeder- en Vaderdag en verjaardagen een kaartje te sturen. Maar nu zijn er geen centjes meer voor kaartjes”, vertelt de sportieve Léander, zelf tweelingbroer van een sterrenkindje.

Léander Loncke werd op 22 september 2011 samen met zijn tweelingzusje Maithée geboren. Echter, Maithée overleed bij de geboorte. “Al enkele jaren krijgen we met Moeder- en Vaderdag en op de geboortedag van onze kinderen een wenskaartje van de vereniging Elisio Vlinderpost”, vertelt mama Delphine de Smedt.

“Maar dat kan nu niet meer, omdat er geen centjes meer zijn om de kaartjes en de postzegels te bekostigen”, vult Léander aan. Elisio Vlinderpost is een vzw voor en door sterrenouders die in 2018 werd opgericht toen Anna en Salvador Neyens hun zoontje Elisio verloren. “Ik vind het heel jammer dat er nu geen kaartjes meer kunnen toekomen voor mama en papa en voor mijn zusje Maithée”, zegt Léander triest. “Ze versturen jaarlijks zo’n 4.000 kaartjes en daar is nu geen geld meer voor.”

Daarom is Léander met een voorstel gekomen. “Volledig uit eigen initiatief”, zegt papa Kristof Loncke. “Wij hebben hem daar niet toe gepusht.”

10 km -30 km -10 km

“Ik wil de vereniging steunen met een sponsortocht en hoop heel veel geld bijeen te krijgen. Op zaterdag 22 april ga ik een sportieve uitdaging aan door 10 kilometer te lopen, dan 30 kilometer te fietsen en nog een 10 kilometer te lopen. Ik start om 14 uur bij ons thuis in de Brugsesteenweg en loop tot aan café De Scheven Hoek in Stalhille. Daar spring ik op de fiets en kom na 30 kilometer weer aan op de vertrekplaats om dan nog een toertje te lopen”, vertelt Léander over zijn uitdaging.

De sportieve Léander bereidt zich al een hele tijd voor op zijn beoogde doel. Heel dikwijls keert hij al lopend terug van zijn school, de Klimtoren in Jabbeke. “Ik ga ook veel fietsen, train thuis op de indoorfiets.” Daarnaast speelt hij voetbal bij de U13 van Jabbeke. Hij tennist ook en rijdt geregeld rond op de mountainbike.

Duwtje in de rug

Léander Loncke een duwtje in de rug geven kan door te storten op BE52 0637 5106 8409 of enkele eurootjes te droppen in de spaarpot die in café De Scheven Hoek in Stalhille staat. Bedrijven die willen sponsoren kunnen hiervoor een onkostennota krijgen.