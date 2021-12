Layla is volledig Zeepzot

Als de coronacrisis ons iets geleerd heeft, is het wel dat een goede basishygiëne een must is. Dat heeft Layla Cornelissen goed begrepen. Tijdens de pandemie ging ze zich toeleggen op het maken van zeep. Zopas waagde ze de sprong als zelfstandige in bijberoep en bracht ze haar zepen op de markt onder de naam Zeepzot.

Layla Cornelissen (30) is zot van zeep en wil die liefde aan iedereen overbrengen. De Brugse onderneemster is, naast haar job als assistant project manager in het Europacollege, nu ook begenadigd zeepmaakster. “Tijdens de coronacrisis ging ik net als vele anderen op zoek naar een manier om mijn tijd nuttig in te vullen,” vertelt Layla. “Na het zien van een aantal YouTube-tutorials ben ik zelf beginnen experimenteren met het maken van zeep. Dat beviel me zo goed dat ik al snel besloot om meer te doen met die hobby.” Even later was Zeepzot, een verbastering van zeepsop, dat tegelijk naar de bijnaam van de Bruggelingen, de Brugse zotten, verwijst, een feit. Sinds kort zijn vier creaties van Layla te koop in een aantal verkooppunten in Brugge en op de webshop van Zeepzot. “De zepen zijn vegan en honderd procent natuurlijk. Ze bevatten dus geen artificiële geur- en kleurstoffen en geen bewaarmiddelen, wat vriendelijker is voor de huid,” aldus Layla. “Daarnaast kies ik ook steevast voor een ecologische verpakking.”

Samenwerkingen

Layla hecht bovendien veel belang aan het lokale aspect. Zo ging ze voor haar zeep ‘Maniac’, een body scrub, aan de slag met koffiegruis van Cafuné Coffee Roasters uit Brugge. Verder in het assortiment: ‘Wacko’, een handzeep gemaakt met rood bruin bier en actieve kool. ‘Psycho’, een body wash met biologische cacaopoeder en ‘Loony’, een shampoo bar met verzorgende neem- en castorolie. Voor de verdeling van haar handgemaakte zepen koos ze eveneens voor lokale handelaars Karma Markt, Fresh en Proxy Delhaize Astridpark. En er staan nog meer projecten met een Brugs tintje op de planning. “Brugge heeft heel wat getalenteerde makers. Ik kan nog niet veel verklappen, maar achter de schermen ben ik al bezig met een aantal interessante samenwerkingen”, knipoogt Layla. Wordt vervolgd! (Lien Henneco)

De webshop is te vinden op www.zeepzot.be.