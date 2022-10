Lauwense Fotoclub Digitaal Zien brengt eerbetoon aan overleden bestuurslid

Op dinsdag 1, vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 november stellen de leden van fotoclub Digitaal Zien Lauwe opnieuw hun mooiste foto’s tentoon in zaal Barthel in de Moeskroenstraat in Rekkem.

De fotoclub brengt er ook hulde aan bestuurslid Johan Chiers, die recent overleed. “Door corona heeft onze tweejaarlijkse tentoonstelling een jaartje langer op zich laten wachten. De laatste keer dateert al van 2019”, zegt secretaris Dirk Vergote van de Lauwse fotoclub.

“De fototentoonstelling in zaal Barthel is gratis en open op dinsdag 1 november van 10 tot 18 uur, op vrijdag 4 november van 14 tot 19 uur, op zaterdag van 10 tot 19.30 uur en op zondag van 10 tot 18 uur. Op vrijdag 4 november geeft gastspreker Luc Eeckhaut om 19.30 uur de voordracht De blauwe planeet. De ervaren onderwaterfotograaf toont aan de hand van beelden en didactisch materiaal hoe je de prachtige onderwaterwereld fotografeert. De inkom voor de voordracht bedraagt 5 euro.”

Portretfotograaf

Op de expo tonen 23 leden van de fotoclub hun mooiste foto’s van de voorbije drie jaar. “Elk lid vult zijn of haar beschikbare ruimte in zoals hij of zij zelf wil: met grote en/of kleine foto’s, met losse beelden of met een bepaald thema. We vertrouwen op hun creatieve inbreng, liever dan te streven naar uniformiteit binnen de tentoonstelling.”

Op de expo voorziet de fotoclub een in memoriamhoekje voor bestuurslid Johan Chiers, die begin deze maand overleed. “Johan was sinds 2007 lid van onze fotoclub en zat al zeven jaar in het bestuur. Als portretfotograaf was hij meermaals per week in de portretstudio te vinden. We hebben aan de familie gevraagd om ons foto’s te bezorgen die door Johan gemaakt werden. Daaruit zullen we een selectie maken, die we als ultiem eerbetoon zullen tonen op onze foto-expo.”

Inmiddels kijkt Fotoclub Digitaal Zien Lauwe hoopvol uit naar 2023. “Volgend jaar bestaan we precies 50 jaar en dat willen we graag vieren met enkele speciale activiteiten”, besluit de secretaris. (CB)