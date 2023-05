Lauwe maakt zich op voor zevende editie Golden Classic Event

Ronkende motoren, glimmende velgen, chauffeurs in aangepaste outfits en een flinke snuif nostalgie? Op 3 juni wordt Lauwe zowat het mekka van de autoliefhebber, tijdens de zevende editie van het Golden Classic Event.

Een evenement, maar dan met een licht gewijzigde aanpak. Golden Classic, een gebeurtenis voor en door autoliefhebbers dat voor het eerst in 2015 werd georganiseerd, groeide de afgelopen jaren uit tot een regelrechte incontournable binnen die wereld. Lauweplaats werd tot aan de rand gevuld met wagens, sfeer en er was zelfs sprake van een heus dansevenement. Na corona, de gruwelijke jaren waarbij alles tot een volledige stilstand kwam, werd besloten om het concept te gaan heruitvinden.

In 2022 maakten de oldtimers opnieuw hun opwachting in Lauwe en werd gekozen voor een ingekorte formule. Het festival duurde niet langer drie dagen, maar werd gereduceerd tot slechts één dag. “Er zijn teveel onzekerheden in deze post-corona tijd”, klonk het toen in een verklaring van de organisatie. Toch leken de liefhebbers en verzamelaars vlot hun weg naar de grensgemeente te vinden want hun nieuwe concept was meteen goed voor 80 deelnemers. De rondrit die werd georganiseerd kon zowel door de piloten als de toeschouwers worden gesmaakt, allen tijdig op post om het spektakel te kunnen zien.

Opnieuw met elementen uit vorige edities

“Dit jaar hebben we dan ook besloten om dit idee verder te zetten, al gaan we enkele elementen uit vorige edities terug op de kaart zetten”, klonk het tijdens de voorstelling van editie 2023.

“Het blijft een evenement van één dag, waarbij de nadruk voor de deelnemers vooral op het amicale en het sfeervolle zal liggen. Het wordt dus een rondrit, voorzien van alle opties, waarbij de chauffeurs tot aan het oldtimermuseum Mahy in Leuze worden gebracht. De vloot aan wagens vertrekt aan CC Het Applauws vanaf 10 uur en wordt opnieuw in Lauwe verwacht rond 15 uur. We zullen ons vanwege organisatorische redenen beperken tot maximaal 100 deelnemers, waarvan 90 plaatsen al zijn ingevuld. Het is dus een kwestie van tijdig in te schrijven om zeker te zijn van je stek. Ook de niet-chauffeurs en toeschouwers zullen aan hun trekken komen. De wagens verzamelen vanaf 8 uur ‘s morgens, waar iedereen die het wil dan al een glimp van al het moois kan opvangen. Om 15 uur wordt Lauweplaats dan weer omgetoverd tot een grote static show, waar iedereen tussen de wagens door kan komen wandelen, kijken en foto’s nemen. Niemand zal er alvast dorst hebben want er is zelfs een drankbar voorzien.”