Lauwe experimenteert met golfkarretje op begraafplaats: “Mensen lachen eerst, maar zien dan wel voordelen”

Op 31 oktober en 1 november kunnen bezoekers aan de begraafplaatsen in Groot-Menen gebruikmaken van een rolstoel. Op die van Lauwe is er nog een alternatief: een golfkarretje. De gemeente experimenteert met het vervoersmiddel om er op termijn een aan te schaffen.

“Aha, hebt ge nieuw speelgoed?”, vraagt een voorbijganger met luide stem. Diego lacht eens en steekt zijn hand op, intussen zijn achteruitkijkspiegels nauwlettend in de gaten houdend terwijl zijn vehikel omstaanders al tuut-tuut-schallend waarschuwt.

Het is eens iets anders voor Diego Vervaecke, begraafplaatsverantwoordelijke in Lauwe. Dezer dagen trekt hij niet enkel met de benenwagen langs de zowat tienduizend eeuwig rustenden, maar zoeft hij aan kilometer per uur in een golfkarretje op het kerkhof.

Schepen Patrick Roose (Vooruit) had het al aangekondigd. Heel wat minder mobiele mensen vertelden moeite te hebben om het hellende grind van de Lauwse begraafplaats te trotseren. Een experiment tijdens de drukste bezoekmomenten leek dan ook ideaal.

Via een bedrijf uit Ieper krijgt de stad twee elektrische karretjes ter beschikking. Zaterdag werden ze al zeven keer gebruikt, zondagmorgen ook al drie keer. “De mensen zijn misschien eerst wat lacherig, maar zien dan echt wel de voordelen”, vertelt Diego. “Ik kreeg al heel wat complimenten en omhoog gestoken duimen. Eindelijk iets goeds, klinkt het.”

Voor wie minder mobiel is, is zo’n golfkarretje zeker geen overbodige luxe. “Sommige mensen moeten naar boven gaand drie keer stoppen. Wat als je drie graven moet bezoeken met een rollator? Er zijn personen die laten van komen omdat ze weten dat het te lastig wordt. Voor elk van hen is er nu een oplossing.”

Op afspraak

Voorlopig is er nog geen echt systeem. “Ik bekijk wie er toekomt op de begraafplaats en vraag of ze er gebruik willen van maken. De bedoeling is om op termijn het voertuig in te zetten op afspraak. Maar bijvoorbeeld ook bij plechtigheden in de bezinningsruimte”, aldus Diego.

Eerst zal echter een exemplaar aangeschaft worden. “Om te weten welk type is deze testfase zo belangrijk. Iemand opperde al om een handvat te installeren om gemakkelijker op het karretje te geraken. Een extra opstapje lijkt ook geen overbodige luxe. Net als een vakje om bloemen te dragen. Misschien is een karretje waar je iemand met rolstoel en al op krijgt ook een optie. Dat zullen we nu moeten zien.”

Criticasters die eerder honend reageerden en al zeker wisten dat vandalen met het karretje aan de haal zouden gaan. Dat is geen optie. “Het karretje past perfect in de bezinningsruimte, dus stallen we het daar”, zegt Diego. “Bovendien is de snelheid begrensd tot zo’n 12 kilometer per uur. Het is niet de bedoeling dat we hier uit de bocht vliegen, he.”