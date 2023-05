Laurierkweker Geert Devriese gehuldigd tot Tuinpersoonlijkheid van 2023

Geert Devriese (58) werd tijdens de Tuindagen in Beervelde gehuldigd als Tuinpersoonlijkheid van 2023. De laurierkweker bezit een reeks plantencollecties, is steeds op zoek naar nieuwe toepassingen van laurier en deelt zijn kennis met zijn klanten.

“De Tuindagen in de bloemenstad Lochristi in Beervelde lokken jaarlijks heel wat volk”, vertelt Geert. “Traditiegetrouw kiest men tijdens de tuindagen telkens een Tuinpersoonlijkheid van het jaar. Dit jaar mocht ik met die eer naar huis. Deze erkenning is een beloning voor het vele werk dat ik al verrichtte en het doet mij ontzettend veel deugd. Het is een betekenisvolle titel voor het groene leven rondom mij. Ik kreeg een beloning voor mijn passie voor de planten.”

“Ik bezit een reeks officiële plantencollecties en ik zorgde ervoor dat de laurier een Europese erkenning kreeg. Ik was 25 jaar voorzitter bij de Vlaamse Lauriervereniging. Ik ben dan ook al jarenlang de voortrekker binnen de sierteelt in onze provincie. Samen met mijn vrouw Ingrid Luyssen (57) zoeken wij steeds naar nieuwe toepassingen van laurier zoals thee, gin en mocktails. Ik beschik over heel wat kennis en deel dit graag met mijn klanten. Ik schrijf af en toe artikels over mijn plantenkennis om in tuintijdschriften te publiceren. Naast de eretitel kreeg ik ook een koperen gieter.”

Plant van de toekomst

Geert startte zijn kwekerij in het jaar 1985. Toen hij in het huwelijksbootje stapte met Ingrid hielp ze mee in de kwekerij. “Al van in de beginjaren toon ik heel veel liefde voor mijn vak en ik toon ook interesse naar nieuwe planten toe. Onze collectie is heel divers en in de kwekerij kan je tal van lauriersoorten vinden. Daarnaast is er ook een aanbod aan lagerstroemia. Dit is oorspronkelijk een exotische plant die het goed doet in warme landen. Het was voor mij een grote uitdaging om winterharde soorten te ontwikkelen. De uitdaging is gelukt en het resultaat is verbluffend. Deze plant is de plant van de toekomst en doet het uitstekend in de huidige klimaatswijzigingen. De plant is liefhebber van volle zon, warmte en kan droogte heel goed verdragen. Dagelijks heb ik mijn handen vol met het vele werk in de kwekerij, maar ik doe het met hart en ziel. Het is mijn leven en ik weet nog lang niet van ophouden.”