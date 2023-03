Laurette (75) uit Oostende tot over haar oren verliefd op Wout: “Ik hoop dat hij de Ronde wint”

Het zorgpersoneel van het dag-center van WZC ’t Ponton Oostende lanceerde begin deze week een filmpje op Twitter met wielerfan Laurette Meyns, die op 75-jarige leeftijd, dolverliefd is Wout Van Aert en haar hoop uitspreekt dat hij de Ronde van Vlaanderen zal winnen. Uiteraard wilden wij ook kennis maken met deze enthousiaste ‘bakvis’.

Het berichtje op Twitter klonk zo:

“Dag Woutje, ik ben één van je grootste fans. Als ik je zie ‘koersen’ op de fiets, met die mooie mèche in je haar, ben ik verkocht. Ho, ik zat op het puntje van mijn stoel toen je de E3 prijs won, en mijn vriend René ook. Ik hoop, uit de grond van mijn hart, dat je de Ronde kan winnen. Ook als je verliest, zie ik je nog even graag. Ik heb ook bewondering voor Sara, die zoveel voor jou en ‘Jorsje’ doet. Je mag haar op de handen dragen. Mo, Woutje toch, jullie zijn als familie van mij! Ik zie jullie graag. Ik wens je veel succes met de Ronde van Vlaanderen. Hopelijk zie ik jou eens en kan ik eens een trui dragen van je. Ik wens je voor zondag het allerbeste en… laat je niet doen van Van der Poel.”

Hey @WoutvanAert, jouw Top Fan Laurette uit dagcentrum Ponton #Oostende wil jou héél veel succes toewensen komende zondag tijdens #RVV23 💪 Ze hoopt van harte dat dit filmpje jou bereikt🎉👍(Twitter mag gerust helpen😉😘)

GO GO Wout, Team Ponton staat achter je🎉 pic.twitter.com/f2KlH72WXu — Thomas Q (@Qman82) March 28, 2023



De beste coureur van de wereld

Op bezoek in WZC ’t Ponton ontmoetten we met Laurette Meyns, de superfan van Wout Van Aert. “Ik ben Laurette Meyns, weduwe van wijlen Roger Verlaecke, die jarenlang technieker was in de Kursaal van Oostende, en nu gelukkig met mijn vriend René Casier. Ik heb ooit gewerkt in de SEO, bij Edouard in de Kapellestraat, in Lingerie Lynn en 23 jaar parttime in de Carrefour. Ik heb altijd graag coureurs aan het werk gezien en de koers gevolgd, vooral van Tom Boonen. Ik weet dat Philippe Gilbert ooit vier klassiekers gewonnen heeft met een nieuwe medicatie. Maar ik ben altijd wielerfan gebleven. Samen met René, die vroeger ook gekoerst heeft en Roger De Vlaeminck nog heeft geklopt in de spurt, ben ik nog een grotere wielerfan geworden. Nu is Wout Van Aert mijn grote favoriet. Toen hij nog veldrijder was, had ik al een boontje voor hem, samen met mijn man Roger. Wat hij nu presteert op de weg is formidabel. Ik ben smoorverliefd op hem. Ik heb hem ‘ingeslokt’. Ik kan het echt niet helpen. Lang geleden was ik zot van Gilbert Becaud. Ik heb samen met hem aan tafel gezeten, maar dat is lang geleden en vergeten. Als ik Wout Van Aert zie koersen, zit ik te wippen in mijn zetel en ik zit hem luid aan te moedigen: Wout! Wout!”

“Hij heeft ook een goede ploeg. Zijn ploegmaten doen veel voor hem en hij doet veel voor hen, voor Roglic in de Tour en voor Laporte in Gent-Wevelgem. Ik vind dat tof wat hij gedaan heeft. Ik hoop dat die hem nu zal helpen om de Ronde van Vlaanderen te winnen, maar er kan veel gebeuren onderweg. Ik hoop dat hij de Ronde wint en dan zal ik recht staan en samen met hem de Brabançonne zingen. Mijn grootste wens is natuurlijk een ontmoeting met Wout, mijn groot idool! Dat zou een feest zijn! Ik zie mij al zitten voor tv, met een geel truitje, om te supporteren voor Woutje! Wout is de beste coureur van de wereld!”