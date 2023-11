Laurent Neuville trekt als enige West-Vlaming naar het WK Streetfishing in Italië: “Je moet kunnen denken als een vis”

Vrijwel dagelijks is Laurent Neuville uit Adinkerke bij De Panne in de weer met de vissport. Nadat hij zich al in de top tien van de BK-ranking kon nestelen, leverde dat hem nu ook een ticket op voor het WK Streetfishing, dat op 11 en 12 november plaatsvindt in het Italiaanse Mantova.

Laurent Neuville (47) werkt als bijzonder wateronderzoeker voor de Vlaamse Milieumaatschappij. Ook in zijn vrije tijd begeeft hij zich het liefst op of rond het water. “Ik deed al aan zeevissen tijdens mijn vele visreizen naar het buitenland. Door corona verplaatste ik mijn werkterrein echter naar de binnenwateren. Zo jaag ik nu vooral op roofvissen in rivieren en kanalen: snoek, baars of snoekbaars. Sinds vorig jaar neem ik ook deel aan wedstrijden in de streetfishing-discipline”, vertelt hij.

Spelregels

Die term verwijst naar de stedelijke omgevingen waarin de lichtgepakte vissers actief zijn. “Er is een parcours uitgestippeld waarop we ons mogen begeven. Bij de start rent iedereen met zijn materiaal naar wat volgens hem de beste plek is, waarna we ons alleen nog te voet mogen verplaatsen. Winnen doe je door gedurende vijf tot zes uur zo veel en zo groot mogelijke vissen te vangen. Elke centimeter is een punt waard en op het einde van de wedstrijd worden die punten samengeteld”, legt Laurent uit.

“Bij het vissen komt de jager-verzamelaar in mij naar boven en dat geeft mij een grote kick”

Een belangrijke spelregel is catch and release. “De vissen mogen uitsluitend via een schepnet aan land worden gebracht. Om ze zo min mogelijk schade te berokkenen, leggen we de vissen na het vangen op een matje naast een meetlint. Een foto die we via een app doorsturen, geldt daarbij als bewijs van de vangst. Daarna laten we de vissen meteen weer vrij in hun natuurlijke habitat”, klinkt het.

Wedstrijddruk

Een streetfisher mag overigens maar één hengel en één haak tegelijk gebruiken. “Wij vissen uitsluitend met kunstaas, wat je kan opvatten als imitatievisjes. Daarmee bootsen we immers kleine vissen en hun bewegingen na, om zo de grotere roofvissen aan te trekken. Dat doen we door met de hengel verschillende technieken toe te passen, die variëren volgens het doel, de plaats en het seizoen”, gaat Laurent verder.

Als streetfisher is Laurent Neuville met zijn hengels actief langs de waterlopen in de binnenstad. © gf

Een goede visser word je volgens hem dan ook vooral door veel te oefenen. “Je moet kunnen denken als een roofvis, om te achterhalen waar die zich schuilhoudt. Verder moet je ook heel geconcentreerd kunnen zijn en aan de druk van een wedstrijd kunnen weerstaan. Elke rimpel in het water moet je gezien hebben en je mag de moed niet laten zakken wanneer je buurman een grote vis bovenhaalt en jij niet”, verklaart hij.

Of hij dit dan wel ontspannend vindt? “Zeker! Bij het vissen komt de jager-verzamelaar in mij naar boven en dat geeft mij een grote kick. Zeker wanneer ik een persoonlijk record verbreek of een zogeheten ‘magische grens’ overschrijd. Zo ving ik al een snoek van een meter en is mijn streefdoel nu een baars van 50 centimeter.”

Wereldkampioenschap

Laurent kon zich onlangs plaatsen in de top tien van het BK. Zo raakte hij samen met vijf anderen geselecteerd om onze driekleur te verdedigen op het WK Streetfishing. “Dat kun je best vergelijken met een WK voetbal”, stelt hij. “Er is immers een openingsceremonie, we dragen teamoutfits en we worden getraind door een bondscoach. Het is zijn taak om de juiste man op de juiste plaats te zetten, een tactisch plan op te stellen en ons bij te sturen. Het kampioenschap duurt wel maar twee dagen, al zullen we ook al twee dagen ‘voorvissen’ om het parcours te verkennen”, aldus Laurent.

“Als alles meezit, maken we zeker kans op een mooi resultaat. We hebben een sterk team van Vlamingen en Walen, met elk onze specialiteiten. Onze waterkwaliteit wordt alsmaar beter, dus groeit het visbestand en daarmee ook de belangstelling voor de sport. Onze grootste concurrent wordt wellicht Nederland, dat een echt waterland is en dat straks de WK-titel verdedigt”, voorspelt hij nog.