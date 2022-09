Laurent De Cock blaast honderd kaarsjes uit

Naar aanleiding van zijn honderdste verjaardag werd Laurent De Cock door het gemeentebestuur uitgebreid in de bloemetjes gezet.

Laurent werd geboren in Middelburg op 18 september 1922, als zoon van Camiel De Cock en Emma Van Den Hauwe. Hij was de middelste van drie kinderen en ging tot zijn veertiende naar de jongensschool in Middelburg. Daarna ging hij werken.

Toen in 1940 de oorlog uitbrak, werd hij opgeroepen om naar Duitsland te gaan, waar hij moest werken in de landbouw. Toen hij even terug naar België mocht komen, dook hij onder. In april 1951 huwde hij met Elvira Boelens, die hij leerde kennen in dancing The Rodeo. Hun liefde werd bekroond met drie kinderen, vier kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Laurent werkte 22 jaar lang in de haven van Zeebrugge. Hij hielp er de boten laden. Alles gebeurde toen nog met de hand, het was dus hard werken.

Thuis runde hij samen met zijn vrouw Elvira, die vorig jaar kwam te overlijden, ook nog een kleine boerderij. Ze kweekten er koeien, zeugen en kippen, die thuis geslacht werden. Wekelijks waren ze ook aan de slag in hun moestuin. Zo kwamen er dagelijks verse groenten op tafel. Laurent is nog goed bij de pinken. Zo gaat hij nog kaarten bij Okra en in café-restaurant De Tol, leest hij dagelijks de krant en kijkt hij graag tv. Ook de vele bezoekjes van vrienden en familie weet hij te appreciëren. (MIWI)