Laurence Verschoore (48) nieuwe kasteeldame bij Orde van Roncesvalles: “Ik sta te popelen om me te engageren voor de wijk”

De 14de kasteeldame bij de Orde van Roncesvalles is bekend. Die eer is voor Laurence Verschoore uit de Meulebeeksesteenweg. Zij wordt op zaterdag 17 juni aangesteld en volgt Nele Verledens op, die door corona uitzonderlijk vier jaar de titel van kasteeldame droeg. Tijdens de Kasteelfeesten is er ook weer een eetfestijn, een rommelmarkt en een fotozoektocht.

Laurence Verschoore (48) groeide op in Oostrozebeke en nam na haar huwelijk met Olivier Vandromme nieuwkuis en wasserij Blitz-shop over van Germain Vandromme en Carmen Mommerency. Sinds 2006 is de zaak gevestigd in de Meulebeeksesteenweg 15, waar het koppel ook woont. “Zo graag sta ik niet in de schijnwerpers, dus toen de grootmeesters me kwamen vragen of ik de uitdaging wou aangaan, twijfelde ik even. Maar ik vind het een enorme eer om als veertiende kasteeldame aangesteld te worden en wil me graag engageren en me actief inzetten voor de wijk.”

Nieuwe kledij

Zoals de traditie dat wil, wordt Laurence officieel aangesteld tijdens de Kasteelwijkfeesten tijdens een receptie bij haar thuis. “Alle gezinnen uit de wijk zijn uitgenodigd”, aldus voorzitter van de Orde van Roncesvalles Erik Lambrecht. “Aansluitend is er dan een eetfestijn en een dansavond in de Shamrock. Helemaal nieuw is dat we het vanaf dit jaar met een gloednieuwe outfit doen. Onder impuls van drie kasteeldames ruimen de ietwat oubollig geworden kostuums en mantels na 26 jaar plaats voor meer hedendaagse Roncesvalles-kledij.”

Rommelmarkt

Een week na de aanstelling, op zaterdag 24 juni, vindt er terug een grote rommelmarkt plaats in de Kasteelstraat, vanaf de Vierhoek tot aan de Holdestraat. “Er worden maximaal 300 standen toegelaten en nu al zien we dat er veel interesse is bij de wijkbewoners”, weet Paul De Clerq. Net als bij de vorige kasteelfeesten staken hij en zijn echtgenote Leen samen ook een uitgebreide familiefotozoektocht van zo’n 7 kilometer in elkaar. “We nodigen iedereen uit om tussen 4 mei en 12 juni onze wijk en bij uitbreiding Tielt te ontdekken met de fotozoektocht. Opnieuw zijn enkele mooie prijzen voorzien.”

“Iedereen uit de wijk is welkom voor de receptie bij mij thuis”

Een programmaboekje met alle info werd op 1.600 exemplaren gedrukt en wordt eerstdaags verdeeld in de kasteelwijk. In dat boekje is een deelnemingsformulier voor de fotozoektocht te vinden. Inschrijven voor het eetfestijn in de Shamrock kan tot 12 juni bij het bestuur, inschrijven voor de rommelmarkt kost 10 euro per 5 lopende meter en kan via storting BE68 2850 3915 9434 met vermelding van de rommelmarkt, naam en aantal meter.