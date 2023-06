Laurence Verschoore (48) is nieuwe Kasteeldame voor Orde van Roncesvalles: “Tijdens onze rommelmarkt mensen beter leren kennen”

Laurence Verschoore werd tijdens de Kasteelwijkfeesten aangesteld tot de 14de Kasteeldame van de Orde van Roncesvalles. Twee jaar lang zal de Tieltse, die samen met haar man de Blitz Shop in de Meulebeeksesteenweg uitbaat, de titel dragen. “Ik vind het een hele eer.”

Het is al een jarenlange traditie. Om de twee jaar stelt de Orde van Roncesvalles een nieuwe Kasteeldame voor, een vrouw die gedurende die periode de Kasteelwijk vertegenwoordigt. Afgelopen weekend kreeg Laurence Verschoore als 14de dame die eer. Ze volgt daarmee Nele Verledens op.

De mensen kennen jou als een van de gezichten van de Blitz Shop, gelegen in de Kasteelwijk. Toch heeft jullie zaak niet altijd in de Meulebeeksesteenweg gelegen?

“De Blitz Shop is eigenlijk door mijn schoonouders opgestart, zij zijn van Gullegem afkomstig. Toen was er een traditie van droogkuiszaken in Tielt, er waren er zelfs een zestal. Intussen is dat wat verdwenen. Mijn man is dus in de zaak ‘geboren’ en heeft de Blitz Shop in het jaar 2000 overgenomen van zijn ouders. Oorspronkelijk was de zaak gelegen in de Kortrijkstraat, maar door plaatsgebrek hebben we gebouwd aan de Meulebeeksesteenweg en daar de zaak in ondergebracht. Het gaf ons meteen de kans om modernere machines te plaatsen en onze strijkdienst te automatiseren. We zijn dus afgestapt van werken met dienstencheques. We doen ook niet enkel droogkuis. Bij ons wordt ook heel veel gewassen, voor zowel particulieren als kleine bedrijven. Ook tapijten, donsdekens, gordijnen… pakken we aan. Alles dus wat met textiel te maken heeft.”

Was het niet wennen om vanuit het stadscentrum te verhuizen naar een plek net daarbuiten?

“Er zijn veel voordelen verbonden aan de huidige locatie. Het grootste pluspunt is dat er nu veel parking is aan de zaak, zonder dat de mensen een ticketje moeten nemen. Onze schoonouders wonen ook gewoon naast ons, zij waren trouwens diegenen die ons ervan overtuigden om op het braakliggende stuk grond naast hen een nieuwe zaak te bouwen. Via de winkel heb ik ook dagelijks contact met klanten, met wie ik een babbeltje kan slaan.”

Vinden mensen nog de weg naar de nieuwkuis?

“We mogen zeker niet klagen van het werk, al heeft corona er ook bij ons wel ingehakt. We moesten onze winkel maar liefst zes weken sluiten en dat was uiteraard niet evident. Maar daarna is er voor ons wel een serieuze boom gekomen en dat heeft veel te maken met het feit dat er zoveel huwelijken uitgesteld moesten worden. Op ons hoogtepunt hadden we hier maar liefst 85 trouwjurken hangen! Zo’n jurk komt dan helemaal zwart en vuil binnen, het is heel fijn om die net als nieuw weer af te leveren.”

“Corona was zwaar, maar daarna was er ‘boom’ door al die uitgestelde huwelijken”

“Bovendien sponsoren we ook graag galabals, om een jong publiek aan te trekken. We hebben zelf twee zonen die graag uitgaan en ook hun kostuums kunnen soms erg vuil worden. Vooral in het najaar, de periode oktober en november, nét voor de feestdagen, geven die stuks ons veel werk. Gelukkig doen we het graag.”

Je mag je nu twee jaar lang Kasteeldame noemen. Hoe kwam de Orde van Roncesvalles bij jou terecht?

“De voorzitter had me al verschillende keren gevraagd om Kasteeldame te worden, maar tien jaar geleden was dat niet aan de orde. De kinderen waren toen nog klein, ons bedrijf was aan het uitbreiden en ik had bovendien nog een heel aantal hobby’s. Maar nu was de tijd rijp om het wel te doen. Ik zie het ook echt als een eer om hiervoor gevraagd te worden. Afgelopen weekend hadden we bij ons thuis een hele fijne receptie voor mijn aanstelling en daarna een leuk feest in de Shamrock. We waren daarna wel doodop, er komt toch het een en ander bij kijken. We kunnen voor onze Kasteelwijkfeesten gelukkig rekenen op heel wat fijne sponsors. Komend weekend is er dan de grote rommelmarkt in de Kasteelstraat. Ook daar zal ik heel graag bij aanwezig zijn, om de mensen uit de Kasteelwijk wat beter te leren kennen. Daarnaast kan de organisatie ook op mijn hulp rekenen, bijvoorbeeld bij het smeren van de broodjes voor de standhouders.”

Wat houdt het daarnaast nog in om Kasteeldame te zijn?

“Het is mijn eerste ervaring als Kasteeldame, dus laat ik het allemaal nog wat op me afkomen. Maar er volgen nog een lentewandeling en een fietsweekend. De orde werkt niet als een serviceclub, waarbij maandelijks wordt samengekomen. Er is een viertal keren per jaar een bijeenkomst. Het is een oude traditie, maar ik heb de indruk dat het wel allemaal wat moderner en jonger is geworden, een beetje losser dan het vroeger was.”

Kreeg je tips van de vorige Kasteeldame?

“Nele woont vlakbij en liet me alvast weten dat de Orde van Roncesvalles een supertoffe bende is, bij wie het altijd gezellig is. Ze vertelde me dat ik er zeker geen schrik voor moet hebben om me twee jaar lang Kasteeldame te mogen noemen.” (LDW)