Laurence (30) wil taboe rond gynaecologische kankers doorbreken

Sinds corona maakt en verkoopt Laurence Belaen (30) uit Ingooigem handgemaakte juwelen met haar Studio Vär. Die doopte ze nu eventjes om tot Studio oVäry. Met een serie oorringen en sleutelhangers wil ze geld inzamelen voor het goede doel én het taboe rond gynaecologische kankers doorbreken – nadat ze zelf van dichtbij kennis had gemaakt met de ziekte.

Onregelmatigheden. Dat was het woord dat een figuurlijke bom deed barsten bij Laurence Belaen (30) uit Ingooigem. Zoals elk jaar liet ze ook in maart vorig jaar een uitstrijkje doen, maar dit keer was niet alles normaal. “Dat lees je dan in een brief waarvan je nauwelijks iets begrijpt. Onregelmatigheden, wat is dat dan precies?”, vertelt ze. “Iedereen stelt je gerust, want het gebeurt zo veel. Niet mee inzitten.”

Maar dat zou uiteindelijk niet lukken. Een nieuwe controle in juni bracht niet meteen zekerheid. Bovendien bleken er cellen die er niet moeten zitten te zijn. Van het humaan papillomavirus, dat kan leiden tot baarmoederhalskanker? Nog eens testen in september dan maar. “Daaruit bleken nog altijd hoge waarden van die cellen te zitten, waardoor een biopsie in november uitsluitsel moest geven”, aldus Laurence.

Onwetendheid een hel

Uiteindelijk bleken de cellen goedaardig. “Die periode van onwetendheid was een hel. Ik heb alles even on hold moeten zetten omdat het me te veel werd. Mijn oma en opa overleefden kanker, iedereen kent iemand, maar toch blijft het ergens een ver-van-je-bedshow. Nu werd ik zelf geconfronteerd met wat er aan voorafgaat.”

Zo werd Laurence met enkele problemen geconfronteerd. “Er is weinig info te vinden die mooi samenvat waar je terechtkunt. Zeker voor mensen die nog geen uitsluitsel hebben. Het is een stresserende periode, maar je kunt er nergens mee naartoe. Als je kanker hebt, bestaan er heel wat lotgenotengroepen, maar voor mensen die kanker zouden kunnen hebben bestaat er niks. Veel heeft te maken met het taboe dat nog altijd rust op gynaecologische kankers.”

Vrouwenfiguurtje

Een taboe dat Laurence nu graag de wereld uit wil helpen. In bijberoep ontwerpt ze juwelen. In november, net voor ze de uitslag van haar biopsie kreeg, creëerde ze een vrouwenfiguurtje. Een eureka-momentje. “Ik was meteen verkocht en dacht eraan om er een goed doel mee te steunen”, zegt Laurence. Normaal maakt ze unieke stukken, dit keer niet. De reactie is alvast positief. “Heel veel mensen herkennen zich en delen hun verhaal.”

De opbrengst van de juwelenverkoop, die tot 31 maart loopt, gaat naar Gynca’s en het creatief centrum oncologie van het AZ Groeninge. “Gynca’s focust op gynaecologische kankers en wil onder andere ook het bewustzijn rond de ziekte bevorderen”, legt Laurence uit. “Het creatief centrum brengt dan weer lotgenoten samen om zich creatief uit te leven. Ik ga er zelf ook enkele workshops geven.”

Alle info via www.studiovar.be.