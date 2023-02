Laurena bevalt van vier bokjes in Ruiselede

Het was vandaag een drukke en productieve dag in de ‘materniteit’ van de schapenstal van Carlos Lanckriet uit de Aalterstraat in Ruiselede. De dierenvriend en hobbyboer mocht donderdagochtend een vierling schaapjes verwelkomen. Niet uniek, wel uitzonderlijk.

De trotse schapenhoeder is druk in de weer, want een andere ooi vertoont bevallingssymptomen en de positie van de lammetjes in de baarmoeder is niet gewoon en daarom wacht Carlos op medewerking van een expert.

Vier bokjes

“Het is de derde worp van moederschaap Laurena. De eerste keer drie nakomelingen, dan twee en nu vier. En neen, we streven geen genetische perfectie na, of geen selectie. De ram is een eigen bok van ras Texel. Donderdag rond zeven uur, waren al twee lammetjes op de wereld. Een dik uur later kwamen nummer 3 en 4.”

De bevalling verliep vlekkeloos. Nu gaat alle aandacht naar de lammetjes met extra verwarming en krachtvoer, biestmelk van een koe. “Het zijn vier bokjes met een geschat gewicht van zowat 2 kg, die waarschijnlijk in september verkocht worden, als ze zowat 45 kg wegen. Ik heb hier al ettelijke jaren schapen, geiten, kippen, met andere woorden een compleet neerhofje, maar nooit zo’n heuglijk nieuws uit mijn schapenhokjes”, zegt de fiere fokker na een bewogen dag.